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Как вести себя рядом с военными: прочтите это и запомните

Как правильно обращается с военными в гражданской жизни (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Встретить военного человека сейчас в Украине можно где угодно - на улице, в транспорте, в разных инстанциях и больницах. И не все украинцы знают, как правильно вести себя рядом с людьми в форме. Военные часто чувствуют на себе тяжелые взгляды от гражданских, а если защитник Украины ранен или потерял конечность - такие пристальные взгляды могут вызвать даже боль.

Военная Елена Рыж собрала ряд рекомендаций на своей странице в Facebook для гражданских о том, как им себя вести рядом с военными.

Как вести себя гражданским рядом с военными

Первое: военные (в большинстве) еще недавно были теми же гражданскими. Они тоже люди, как и все вокруг. Только носят форму, делают специфическую работу и многие уже имеют измененное тело.

Второе: Если смотрите на военного, смотрите в глаза. Не опускайте свои, не отворачивайтесь. Обычно такие действия совершают, когда стыдно самому, или стыдно за человека. Вот здесь вопрос: за что стыдно вам? Или за что должно быть стыдно воину?

Если присутствует стыд за то, что он воюет, а вы нет, спросите себя: делаете ли вы здесь что-нибудь для победы. Если ответ ДА, нечего стесняться. Каждый делает свою работу.

Третье: Если есть желание что-то сказать, поблагодарить, все просто: "Спасибо за вашу работу". Взгляд в глаза, непременно улыбка. Возможно рукопожатие. Если хочется передать больше тепла, спросите: "Могу я вас обнять?"

Этого достаточно, чтобы военный почувствовал благодарность не только от семьи и друзей.

Как предложить помощь военному

Четвертое: Хотите сделать больше (угостить, рассчитаться, подарить что-то...) есть простые фразы:

"Позвольте вас угостить/ рассчитаться/ подарить. Для меня это проявление признательности за вашу работу". Спокойный тон, взгляд, улыбка снова вам в помощь. Воин примет это в большинстве ситуаций. Главное транслировать уважение, а не стыд. Это очень чувствуется.

Пятое: Если воин получил ранение и его тело изменено, примите это и помните о втором пункте этого сообщения. Украина "Самая протезированная страна мира". Мы этого статуса не желали, как и войны.

Но пора перестать закрывать глаза. Люди без ног, рук, лица – это большая часть общества. Примите это. Перестаньте пялиться, тыкать пальцами и шептаться. Мы это видим, и это неприятно.

Интересно, хотите объяснить ребенку, понять самому – подойдите, попросите показать, рассказать. Это не проблема – это уважение.

Шестое: Перед тем как помочь (спуститься/подняться по лестнице, что-то донести, открыть дверь), если это не в моменте и нет острой необходимости, спросите:

"Тебе/вам нужна помощь?", "Помочь?", "Могу я помочь?"

Даже раненый военный хочет чувствовать себя воином. Если он может сам нести пакет, открывать дверь, переходить дорогу – пусть несет, открывает, переходит.

Что проявлять рядом с военными:

  • Искренность
  • Доброту
  • Уважение
  • Уверенность
  • Благодарность
  • Терпение
  • Понимание
  • Поддержку

Что мешает рядом с военными:

  • Вина
  • Слабость
  • Жалость
  • Раздражение
  • Нетерпеливость
  • Гиперопека

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно вести себя с вернувшимися с фронта родными.

А также рассказывали, что военный психолог объяснила, почему воевать на фронте могут не все люди.

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