Как вести себя рядом с военными: прочтите это и запомните

Как вести себя гражданским рядом с военными

Первое: военные (в большинстве) еще недавно были теми же гражданскими. Они тоже люди, как и все вокруг. Только носят форму, делают специфическую работу и многие уже имеют измененное тело.

Второе: Если смотрите на военного, смотрите в глаза. Не опускайте свои, не отворачивайтесь. Обычно такие действия совершают, когда стыдно самому, или стыдно за человека. Вот здесь вопрос: за что стыдно вам? Или за что должно быть стыдно воину?

Если присутствует стыд за то, что он воюет, а вы нет, спросите себя: делаете ли вы здесь что-нибудь для победы. Если ответ ДА, нечего стесняться. Каждый делает свою работу.

Третье: Если есть желание что-то сказать, поблагодарить, все просто: "Спасибо за вашу работу". Взгляд в глаза, непременно улыбка. Возможно рукопожатие. Если хочется передать больше тепла, спросите: "Могу я вас обнять?"

Этого достаточно, чтобы военный почувствовал благодарность не только от семьи и друзей.

Как предложить помощь военному

Четвертое: Хотите сделать больше (угостить, рассчитаться, подарить что-то...) есть простые фразы:

"Позвольте вас угостить/ рассчитаться/ подарить. Для меня это проявление признательности за вашу работу". Спокойный тон, взгляд, улыбка снова вам в помощь. Воин примет это в большинстве ситуаций. Главное транслировать уважение, а не стыд. Это очень чувствуется.

Пятое: Если воин получил ранение и его тело изменено, примите это и помните о втором пункте этого сообщения. Украина "Самая протезированная страна мира". Мы этого статуса не желали, как и войны.

Но пора перестать закрывать глаза. Люди без ног, рук, лица – это большая часть общества. Примите это. Перестаньте пялиться, тыкать пальцами и шептаться. Мы это видим, и это неприятно.

Интересно, хотите объяснить ребенку, понять самому – подойдите, попросите показать, рассказать. Это не проблема – это уважение.

Шестое: Перед тем как помочь (спуститься/подняться по лестнице, что-то донести, открыть дверь), если это не в моменте и нет острой необходимости, спросите:

"Тебе/вам нужна помощь?", "Помочь?", "Могу я помочь?"

Даже раненый военный хочет чувствовать себя воином. Если он может сам нести пакет, открывать дверь, переходить дорогу – пусть несет, открывает, переходит.

Что проявлять рядом с военными:

Искренность

Доброту

Уважение

Уверенность

Благодарность

Терпение

Понимание

Поддержку

Что мешает рядом с военными: