Як повернути романтику у стосунки, якщо ви разом вже 10, 15 або 20 років

Згадайте, за що ви покохали одне одного

Пригадайте ті перші зустрічі, моменти, які викликали у вас метеликів у животі. Що вас зачепило в партнері? Може, це був його/її сміх, доброта чи манера говорити?

"Обговоріть ці спогади разом, це зблизить вас і нагадає, чому ви досі разом", - радить експерт.

Додавайте елементи сюрпризу

Романтика любить несподіванки. Напишіть невеликий лист кохання, залиште записку на подушці, приготуйте вечерю зі свічками або запросіть партнера на побачення. Не обов’язково щось грандіозне, навіть дрібниця може викликати посмішку і тепло.

Внесіть новизну у ваше життя

Спробуйте разом щось нове: заняття танців, поїздку на вихідні, кулінарний майстер-клас. Нові емоції й досвід допомагають вийти із зони звичного та освіжити стосунки.

Навчіться говорити про свої почуття

Чи часто ви ділитеся з партнером тим, як ви його/її цінуєте? Іноді найромантичніший жест - це прості слова вдячності й любові. Скажіть: "Я тебе люблю", "Ти для мене важливий/важлива", "Я щасливий/щаслива, що ти є в моєму житті".

Доторкніться до сили фізичного контакту

Тримайтеся за руки, обіймайтеся, цілуйтеся. Навіть якщо це здається буденним, фізична близькість створює неймовірний зв’язок і відчуття тепла.

Працюйте над собою

Часом втрата романтики пов’язана з тим, що ми самі втрачаємо зв’язок із собою. Почніть із себе: розвивайте свої інтереси, дбайте про своє тіло й емоційний стан.

"Щаслива людина випромінює енергію, яка приваблює інших, навіть якщо це ваш партнер із 20-річним стажем", - наголошує лайф коуч.

Влаштовуйте маленькі ритуали

Запровадьте традиції, які належать лише вам двом. Це може бути вечір фільмів, спільна кава вранці, прогулянка після роботи чи пісня, яку ви слухаєте разом перед сном. Ритуали зміцнюють зв’язок і додають тепла в буденність.

Дайте собі простір

Іноді романтиці бракує місця, тому що партнери занадто "зливаються" одне з одним. Дайте собі можливість побути окремо: займіться хобі, зустріньтеся з друзями, проведіть день на самоті. Трохи відстані допоможе цінувати моменти разом ще більше.

"Романтика не зникає, якщо ви готові вкладати в неї енергію. Вона може стати іншою, глибшою, але це зовсім не означає, що менш цінною. Пам’ятайте: все, що ви робите з любов’ю, завжди повертається теплом", - наголошує Віталій Курсік.