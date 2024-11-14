Як повернути ідеальний білий колір пожовтілому пластику

Міцний і легкий пластик є практичним та доступним матеріалом, але з часом він може втрачати свій первинний вигляд і жовтіти. Цей неприємний ефект виникає через вплив світла, повітря та забруднення. Як повернути білий колір пластику?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Sante+ розповідає, як відновити білизну пластикових предметів і повернути їм блиск.

Причини пожовтіння пластику

Пластик жовтіє під впливом кількох природних факторів. Основними причинами є повітря, час і сонце, які змінюють молекулярний склад матеріалу.

Згодом його колір стає жовтуватим через окислення, а часте використання прискорює цей процес. Сонячне світло та високі температури також призводять до пожовтіння пластику, особливо під впливом ультрафіолетових променів.

Використання перекису водню

Перекис водню - це ефективний засіб для відбілювання пластику. Він підходить для всіх пластикових виробів, зокрема для меблів на відкритому повітрі.

Замочіть предмет у поліетиленовому пакеті з перекисом і виставте на сонце на кілька годин, а потім промийте водою. Цей метод повертає пластику його первісний колір і блиск.

Відбілювач для сильного забруднення

У випадку сильного пожовтіння можна використати відбілювач. Однак, важливо використовувати цей метод обережно, уникаючи контакту з шкірою та одягом.

Замочіть пластиковий предмет у суміші відбілювача і води, залиште на деякий час, а потім промийте. Цей спосіб не підходить для пластикових контейнерів для їжі.

Лимонний сік

Лимонний сік відомий своїми природними відбілювальними властивостями. Замочіть пластиковий предмет у лимонному соку і залиште на сонці на кілька годин. Після цього натріть мильною водою і змийте.

Білий оцет

Білий оцет - це безпечний і ефективний засіб для відбілювання пластикових контейнерів, особливо тих, що контактують з їжею. Змішайте оцет з водою, нанесіть розчин на пластик і залиште на кілька хвилин. Після цього протріть поверхню і змийте чистою водою для найкращого результату.

Харчова сода

Харчова сода також чудово справляється з жовтизною на пластику. Підготуйте пасту з соди і води та нанесіть на поверхню за допомогою щітки. Залиште на деякий час, а потім змийте оцтом. Цей метод відновлює блиск і свіжість пластику.

Зубна паста та сіль

Зубна паста - ще один доступний засіб для відбілювання пластику, особливо електронних аксесуарів. Нанесіть її на жовті плями і потріть щіткою. Для більш стійких плям також підходить сіль: втирайте її у вологу поверхню до зникнення забруднень.