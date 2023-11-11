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Як повернути гроші, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок

Що робити, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Нерідко при оплаті за електроенергію споживачі помиляються й відправляють кошти на чужий особовий рахунок. Втім ці гроші можна повернути, якщо звернутись до компанії Yasno.

Про те, як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yasno.

Як повернути кошти, якщо сплатили за світло на чужий особовий рахунок

 "У жодному разі не хвилюватись, бо все це можна виправити і повернути ваші кошти. Просто треба переказати гроші з чужого особового рахунку на свій", - наголошують у компанії.

Для цього потрібно відправити на емейли: kyiv@yasno.com.ua або dp@yasno.com.ua скан-копії наступних документів:

  • заяви на пошук та зарахування коштів на свій особовий рахунок (форма довільна, але обов’язково зазначити особовий рахунок, на який варто переказати кошти)
  • документу, що підтверджує вашу особу (наприклад, паспорт (1 сторінка)
  • квитанції про проведену оплату (якщо у квитанції не вказано ПІБ платника, а лише номер банківської карти, то необхідно також надати підтвердження власника картки)

"Вашу заяву опрацюють за 2-3 робочі дні. Якщо всі дані вірні, кошти перекажуть на ваш особовий рахунок", - пояснюють в Yasno.

Що зробити, щоб нарахування за електроенергію були коректними

"Щоб вас не лякали нарахування за середньодобовим споживанням, вчасно передавайте показання лічильника. Це потрібно робити за 2 дні до кінця місяця та у перші 3 дні нового місяця", - кажуть у компанії.

Як передати показання лічильника:

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