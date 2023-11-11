Як повернути гроші, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок

Як повернути кошти, якщо сплатили за світло на чужий особовий рахунок

"У жодному разі не хвилюватись, бо все це можна виправити і повернути ваші кошти. Просто треба переказати гроші з чужого особового рахунку на свій", - наголошують у компанії.

Для цього потрібно відправити на емейли: kyiv@yasno.com.ua або dp@yasno.com.ua скан-копії наступних документів:

заяви на пошук та зарахування коштів на свій особовий рахунок (форма довільна, але обов’язково зазначити особовий рахунок, на який варто переказати кошти)

документу, що підтверджує вашу особу (наприклад, паспорт (1 сторінка)

квитанції про проведену оплату (якщо у квитанції не вказано ПІБ платника, а лише номер банківської карти, то необхідно також надати підтвердження власника картки)

"Вашу заяву опрацюють за 2-3 робочі дні. Якщо всі дані вірні, кошти перекажуть на ваш особовий рахунок", - пояснюють в Yasno.

Що зробити, щоб нарахування за електроенергію були коректними

"Щоб вас не лякали нарахування за середньодобовим споживанням, вчасно передавайте показання лічильника. Це потрібно робити за 2 дні до кінця місяця та у перші 3 дні нового місяця", - кажуть у компанії.

Як передати показання лічильника: