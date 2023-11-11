Як повернути гроші, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок

Нерідко при оплаті за електроенергію споживачі помиляються й відправляють кошти на чужий особовий рахунок. Втім ці гроші можна повернути, якщо звернутись до компанії Yasno.
Про те, як це зробити, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Yasno.
"У жодному разі не хвилюватись, бо все це можна виправити і повернути ваші кошти. Просто треба переказати гроші з чужого особового рахунку на свій", - наголошують у компанії.
Для цього потрібно відправити на емейли: kyiv@yasno.com.ua або dp@yasno.com.ua скан-копії наступних документів:
"Вашу заяву опрацюють за 2-3 робочі дні. Якщо всі дані вірні, кошти перекажуть на ваш особовий рахунок", - пояснюють в Yasno.
"Щоб вас не лякали нарахування за середньодобовим споживанням, вчасно передавайте показання лічильника. Це потрібно робити за 2 дні до кінця місяця та у перші 3 дні нового місяця", - кажуть у компанії.
Як передати показання лічильника:
Раніше ми писали про те, які 5 порад допоможуть економити на опаленні.
Читайте також про те, як оплачувати рахунки за газ, щоб не було боргу.