Як не потрібно худнути? Тренер назвав головні помилки

Які помилки роблять новачки при схудненні?

Неграмотний підхід до схуднення може призвести до проблем зі здоров’ям

Юрій зауважив, що останнім часом все більше новачків у сфері схуднення й фітнесу стикаються з труднощами через неправильний підхід до контролю калорій і бездумного слідування "медійним" порадам.

Багато з них не враховують індивідуальні потреби організму в калоріях та БЖВ (білках, жирах, вуглеводах). Результатом цього може стати постійне відчуття голоду, дефіцит важливих макро- та мікронутрієнтів, а також загальне погіршення фізичного стану.

Заняття спортом: як не стати жертвою власної ініціативи

Фахівці наголошують, що збільшення фізичної активності може суттєво підвищити апетит, і без правильного розрахунку харчування вага залишатиметься незмінною.

Тренери закликають враховувати індивідуальні особливості кожної людини, щоб уникнути травмування та перевтоми. Наприклад, біг для людей із надмірною вагою може бути не найкращим стартом.

Чому небезпечно сліпо наслідувати зіркових дієт

Експерти попереджають, що популярні дієти, створені блогерами або знаменитостями, часто базуються на неперевірених рекомендаціях. Відомі люди можуть бути професіоналами у своїй сфері, але це не робить їх фахівцями у питаннях харчування та здоров’я. Варто звертатися до спеціалістів, щоб знайти індивідуальний і комплексний підхід до своєї фізичної форми.

Таким чином, замість сліпого слідування трендам і поспішного підходу до змін у харчуванні та фізичних навантаженнях, варто обирати грамотну та обґрунтовану програму, яка враховує особисті потреби і можливості кожної людини.