Як не потрапити на обман і зекономити на поході до стоматолога: корисні поради

Є багато чудових стоматологів, які заслуговують на довіру, для яких інтереси пацієнтів є головним пріоритетом. Але є також деякі неетичні дантисти, які пропонують непотрібне лікування та продукти просто заради прибутку.

Як уникнути непотрібних маніпуляцій та захистити себе від переплати за лікування - читайте в матеріалі Styler .

Чому дантист робить непотрібну роботу з вашими зубами

Відсутність нагляду

Якщо ви йдете до лікаря, і вам роблять процедуру в лікарні, персонал і багато інших людей знають про те, що відбувається. На роботу стоматологів ніхто не дивиться, крім вас.

У небагатьох зубних техніків є хтось, хто оцінює їхню роботу на постійній основі. Більше того, для більшості типів готових робіт - скажімо, нового набору пломб - будь-який інший стоматолог практично не побачить факту, чи були вони потрібні, чи ні.

Вроджена суб'єктивність

Індивідуальна філософія лікування та особисте судження стоматолога є невід’ємною частиною стоматології. Ви можете попросити п’ятьох дантистів подивитися на ваш рот, і здебільшого ви отримаєте п’ять різних відповідей щодо того, яке лікування вам потрібно. У кожного лікаря своя філософія.

Наприклад, консервативні стоматологи можуть чекати роками, поки крихітна порожнина збільшиться, перш ніж свердлити, тоді як більш агресивні можуть захотіти негайно попрацювати над нею.

Ні те, ні інше не є неправильним, але в деяких випадках неетичні одонтологи можуть скористатися цими проблемами, щоб збільшити кількість і вартість лікування.

Як боротися з "розлученням на гроші" у стоматології

Скептично ставтеся до нового стоматолога, який призначає масу лікування

Найпоширенішою моделлю шахрайства є пацієнт, який відвідує нового стоматолога для огляду, де йому кажуть, що в його роті потрібно багато робити роботи.

Звичайно, якщо ви відвідуєте лікаря через певний біль, ця порада необов’язково має вас стосуватися. Але в деяких випадках неетичний стоматолог намагатиметься максимізувати лікування нового пацієнта.

Краще вибирати стоматолога за рекомендацією друзів, колег чи родичів, яким ви довіряєте. Якщо вони користуються послугами клініки не перший рік і всім задоволені, включаючи ціни, це оптимальний варіант. Якщо таких друзів немає, то краще витратити небагато часу і вивчити різні відгуки та думки про кілька клінік.

Аргументація поставленого діагнозу

У ході діагностики лікар повинен суворо аргументувати поставлений діагноз і показати пацієнтові, де і які проблеми є. Оптимальна для цього внутрішньоротова камера. Вона дає збільшення у 56 разів, і пацієнт на власні очі побачить найдрібніші деталі своєї порожнини.

Для демонстрації прихованих проблем застосовують дані рентген-дослідження або 3D-дослідження. Візуалізація проводиться не тільки до лікування, а й після, щоб пацієнт міг оцінити якість роботи в тому ж 56-кратному збільшенні.

Гарантія - хороша страховка від обману

За умови, що пацієнт дотримується всіх рекомендацій лікаря, доглядає свої зуби, не забуває про професійну гігієну раз на півроку, стандартний термін гарантії - не менше двох років.

Які нормальні терміни служби стоматологічних конструкцій?

Для пломб - мінімум два роки (якщо були використані матеріали преміум-класу, то не менше, ніж шість років). В середньому термін служби пломби становить п'ять років, коронки - сім-десять років (в залежності від матеріалів, протеза, що знімається). Щодо імплантів, то тут термін служби може бути і довічний.

Попросіть показати рентген і отримати другу думку

Практично всі чесні стоматологи із задоволенням покажуть вам рентгенівські знімки ваших зубів, на яких є докази необхідної роботи.

Ви не обов’язково зможете побачити докази кожного окремого типу проблеми на рентгенівському знімку, але багато з них мають бути очевидними.

І взагалі, стоматолог повинен хотіти і вміти пояснити, навіщо потрібні ті чи інші процедури, як за допомогою рентгена, так і іншими способами.