Как не попасть на обман и сэкономить на походе к стоматологу: полезные советы

Есть много замечательных стоматологов, заслуживающих доверия, для которых интересы пациентов являются главным приоритетом. Но есть некоторые неэтические стоматологи, которые предлагают ненужное лечение и продукты просто ради прибыли.

Как избежать ненужных манипуляций и защитить себя от переплаты за лечение - читайте в материале Styler .

Почему дантист делает ненужную работу с вашими зубами?

Отсутствие надзора

Если вы идете к врачу, и вам делают процедуру в больнице, персонал и многие другие люди знают о происходящем. На работу стоматологов никто не смотрит кроме вас.

У немногих зубных техников есть кто-то, кто оценивает их работу на постоянной основе. Более того, для большинства типов готовых работ - скажем, нового набора пломб - любой другой стоматолог практически не увидит факта, были ли они нужны или нет.

Врожденная субъективность

Индивидуальная философия лечения и личное суждение стоматолога является неотъемлемой частью стоматологии. Вы можете попросить пятерых дантистов посмотреть на ваш рот, и в основном вы получите пять различных ответов относительно того, какое лечение вам нужно. У каждого врача своя философия.

К примеру, консервативные стоматологи могут ждать годами, пока крошечная полость увеличится, прежде чем сверлить, тогда как более агрессивные могут захотеть немедленно поработать над ней.

Ни то, ни другое не является неправильным, но в некоторых случаях неэтические одонтологи могут воспользоваться этими проблемами, чтобы увеличить количество и стоимость лечения.

Как бороться с "разводом на деньги" в стоматологии?

Скептически относитесь к новому стоматологу, назначающему массу лечения

Наиболее распространенной моделью мошенничества является пациент, посещающий нового стоматолога для осмотра, где ему говорят, что в его рту нужно много делать роботы.

Конечно, если вы посещаете врача из-за определенной боли, этот совет не обязательно должен касаться вас. Но в некоторых случаях неэтический стоматолог постарается максимизировать лечение нового пациента.

Лучше выбирать стоматолога по рекомендации друзей, коллег или родственников, которым вы доверяете. Если они пользуются услугами клиники не первый год и всем довольны, включая цены, это оптимальный вариант. Если таких друзей нет, то лучше потратить немного времени и изучить разные отзывы и мнения о нескольких клиниках.

Аргументация поставленного диагноза

В ходе диагностики врач должен строго аргументировать поставленный диагноз и показать пациенту, где и какие проблемы есть. Оптимальная для этого внутриротовая камера. Она дает увеличение в 56 раз, и пациент собственными глазами увидит мельчайшие детали своей полости.

Для демонстрации скрытых проблем применяют данные рентген-исследования или 3D-исследования. Визуализация производится не только до лечения, но и после, чтобы пациент мог оценить качество работы в том же 56-кратном увеличении.

Гарантия - хорошая страховка от обмана

При условии, что пациент соблюдает все рекомендации врача, ухаживает за своими зубами, не забывает о профессиональной гигиене раз в полгода, стандартный срок гарантии - не менее 2 лет.

Какие нормальные сроки службы стоматологических конструкций?

Для пломб - минимум два года (если были использованы материалы премиум-класса, то не менее шесть лет). В среднем срок службы пломбы составляет пять лет, коронки - семь-десять лет (в зависимости от материалов, снимаемого протеза). Что касается имплантов, то тут срок службы может быть и пожизненный.

Попросите показать рентген и получить второе мнение

Практически все честные стоматологи с удовольствием покажут вам рентгеновские снимки ваших зубов, на которых есть доказательства необходимой работы.

Вы не обязательно сможете увидеть доказательства каждого отдельного типа проблемы на рентгеновском снимке, но многие должны быть очевидными.

И вообще, стоматолог должен хотеть и уметь объяснить, зачем нужны те или иные процедуры, как с помощью рентгена, так и другими способами.