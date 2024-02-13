Як не потрапити на гачок шахраїв у мережі під час війни: що важливо знати

Щоразу шахраї вигадують нові способи обману, а в час війни вони активізувалися ще більше. Ви, мабуть, натрапляли ви на сторінки в соцмережах, де пропонують допомогу українцям у скруті, чи отримували повідомлення про нарахування грошової допомоги, яку не оформлювали.
Як не стати жертвою шахраїв, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мінсоцполітики України.
Тож найперше і найважливіше правило: за жодних обставин не розголошуйте нікому такі дані:
Крім того, не переходьте за незнайомими й підозрілими посиланнями, а тим більше – не вводьте на сторінках, куди вони ведуть, реквізити платіжних карток. Перевіряйте, чи дійсно ви користуєтеся офіційним застосунком банку.
Звертайте увагу на протокол сайту
http – це ненадійний протокол, це означає, що сайтом користуватися не можна
https – потрібно продовжити перевірку сайту
Для перевірки посилань і сайтів ви можете скористатися цим сервісом.
Раніше українців попереджували про нову шахрайську схему через СМС-ки.
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