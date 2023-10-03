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Як поставити свічку та замовити служіння онлайн: нова послуга від ПЦУ

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 09:19
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Як поставити свічку та замовити служіння онлайн: нова послуга від ПЦУ Як замовити свічку онлайн (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

У ПЦУ з'явилися нові послуги, якими можна скористатися онлайн. Охочі можуть замовити допомогу священника, передати записки за здоров'я та упокій і запалити свічку.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт ПЦУ розповідає, як замовити кожну з цих послуг.

Покрокова інструкція

Щоб перейти в розділ електронних послуг, на головній сторінці потрібно обрати розділ "Онлайн послуги".

Як поставити свічку та замовити служіння онлайн: нова послуга від ПЦУ

Як замовити онлайн послугу в церкві (скриншот)

Перейшовши до нього, ви побачите перелік із трьох послуг:

  • допомога священника
  • записки за здоров'я та упокій
  • запалити свічку

Як поставити свічку та замовити служіння онлайн: нова послуга від ПЦУ

Як замовити онлайн послугу в церкві (скриншот)

Для того, щоб замовити допомогу священника, потрібно заповнити форму з особистими даними для зворотного зв'язку та написати запитання, яке вас турбує. На сайті зазначено, що після відправлення Отець зв'яжеться з вами найближчим часом.

Як поставити свічку та замовити служіння онлайн: нова послуга від ПЦУ

Як замовити онлайн послугу в церкві (скриншот)

Щоб замовити записки за здоров'я чи упокій, потрібно обрати, за що саме священник вестиме служіння, та залишити ім'я людини.

Послуга замовлення свічки працює за тим самим принципом.

Як поставити свічку та замовити служіння онлайн: нова послуга від ПЦУ

Як замовити онлайн послугу в церкві (скриншот)

Окремо також з'явився розділ із молитвами до різних свят і приводів.

Зазначимо, що всі ці послуги є безкоштовними, проте за бажання віряни можуть зробити пожертву на церкву.

Як поставити свічку та замовити служіння онлайн: нова послуга від ПЦУ

Як замовити онлайн послугу в церкві (скриншот)

Раніше ми розповідали, що змінилося з переходом ПЦУ на новий календар.

А ще писали про те, що в Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі виявили ікони московських святих.

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