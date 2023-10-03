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Как поставить свечу и заказать служение онлайн: новая услуга от ПЦУ

Украина, Вторник 03 октября 2023 09:19
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Как поставить свечу и заказать служение онлайн: новая услуга от ПЦУ Как заказать свечу онлайн (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

В ПЦУ появились новые услуги, которыми можно воспользоваться онлайн. Желающие могут заказать помощь священника, передать записки за здоровье и упокой и зажечь свечу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ПЦУ рассказывает, как заказать каждую из этих услуг.

Пошаговая инструкция

Чтобы перейти к разделу электронных услуг, на главной странице необходимо выбрать раздел "Онлайн услуги".

Как поставить свечу и заказать служение онлайн: новая услуга от ПЦУ

Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)

Перейдя к нему, вы увидите список из трех услуг:

  • помощь священника
  • записки за здоровье и упокой
  • зажечь свечу

Как поставить свечу и заказать служение онлайн: новая услуга от ПЦУ

Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)

Для того чтобы заказать помощь священника, нужно заполнить форму с личными данными для обратной связи и написать вопрос, который вас беспокоит. На сайте отмечено, что после отправления Отец свяжется с вами в ближайшее время.

Как поставить свечу и заказать служение онлайн: новая услуга от ПЦУ

Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)

Чтобы заказать записки за здоровье или упокой, нужно выбрать, за что священник будет вести служение, и оставить имя человека.

Услуга заказа свечи работает по тому же принципу.

Как поставить свечу и заказать служение онлайн: новая услуга от ПЦУ

Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)

Отдельно также появился раздел с молитвами к разным праздникам и поводам.

Отметим, что все эти услуги бесплатные, однако при желании верующие могут сделать пожертвование на церковь.

Как поставить свечу и заказать служение онлайн: новая услуга от ПЦУ

Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)

Раньше мы рассказывали, что изменилось с переходом ПЦУ на новый календарь.

А еще писали о том, что в Троицком женском Мотронинском монастыре обнаружили иконы московских святых.

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