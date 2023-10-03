Как поставить свечу и заказать служение онлайн: новая услуга от ПЦУ
В ПЦУ появились новые услуги, которыми можно воспользоваться онлайн. Желающие могут заказать помощь священника, передать записки за здоровье и упокой и зажечь свечу.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ПЦУ рассказывает, как заказать каждую из этих услуг.
Пошаговая инструкция
Чтобы перейти к разделу электронных услуг, на главной странице необходимо выбрать раздел "Онлайн услуги".
Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)
Перейдя к нему, вы увидите список из трех услуг:
- помощь священника
- записки за здоровье и упокой
- зажечь свечу
Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)
Для того чтобы заказать помощь священника, нужно заполнить форму с личными данными для обратной связи и написать вопрос, который вас беспокоит. На сайте отмечено, что после отправления Отец свяжется с вами в ближайшее время.
Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)
Чтобы заказать записки за здоровье или упокой, нужно выбрать, за что священник будет вести служение, и оставить имя человека.
Услуга заказа свечи работает по тому же принципу.
Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)
Отдельно также появился раздел с молитвами к разным праздникам и поводам.
Отметим, что все эти услуги бесплатные, однако при желании верующие могут сделать пожертвование на церковь.
Как заказать онлайн услугу в церкви (скриншот)
Раньше мы рассказывали, что изменилось с переходом ПЦУ на новый календарь.
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