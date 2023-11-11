Як помолодшати на 10 років? Зробіть маску з двох копійчаних продуктів і ви не впізнаєте себе у дзеркалі

З віком багато хто починає помічати, що шкіра втрачає пружність і обличчя покривається зморшками. Аптеки та магазини "завалено" засобами, які нібито вас омолодять, але не усі вони справді працюють. Однак ви можете зробити по-справжньому ефективну маску для обличчя всього з двох продуктів, які є на вашій кухні.

Як помолодшати на 10 років завдяки копійчаному лайфхаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Gazeta.pl .

Маска для обличчя - зробіть чудо-засіб вдома

Щоб забути про в'ялу шкіру та зморшки, вам знадобляться два інгредієнти, які зазвичай використовують для випічки. Просто змішайте такі продукти:

25 грамів свіжих дріжджів, ще їх називають "живими"

декілька столових ложок теплого молока.

Добре розмішайте дріжджі та нанесіть отриману маску на суху та очищену шкіру обличчя. Потім зачекайте близько 10-15 хвилин. Після цього змивайте маску та будьте готові до того, що результат вас здивує.

Після такого засобу шкіра стане пружною та зволоженою. Ви зможете помітити рівномірний та матовий відтінок, почервоніння зникнуть.

Рецепт маски для обличчя, що омолоджує (фото: freepik.com)

Чим корисні дріжджі та молоко для шкіри

Дріжджі багаті на вітаміни групи В, які сприяють зміцненню шкірного покриву та стимулюють клітинне оновлення. Вони також містять біотин, що сприяє підтримці здоров'я шкіри. Молоко, своєю чергою, багате на білок, кальцій і вітамін D, що допомагає зволожити шкіру.

Разом вони можуть створити маску, яка пом'якшить, зволожить та підживить обличчя. Такий засіб може сприяти покращенню текстури шкіри та наданню їй здорового сяйва.

Однак не забувайте про те, що кожна людина може мати індивідуальну непереносимість деяких продуктів і засобів. Перед тим, як нанести маску на обличчя, проведіть тест на алергію, покривши молоком та дріжджами невелику ділянку шкіри.