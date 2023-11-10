Змішайте корицю з двома простими інгредієнтами: цей скраб зробить вашу шкіру м'якою та пружною
Догляд за шкірою важливий для жінок та чоловіків будь-якого віку. Зазвичай багато хто купує скраби та спеціальні пом'якшувальні креми у магазинах, але ви можете зробити простий та дуже ефективний засіб у себе вдома. Для цього вам знадобляться продукти, які ви зможете знайти на власній кухні.
Як приготувати домашній скраб та зробити шкіру м'якою та пружною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.
Домашній скраб з корицею - що потрібно змішати
Корицю зазвичай використовують у випічці, але ви будете здивовані, коли побачите, як вона покращує стан шкіри. Для приготування скрабу вам потрібно змішати:
- 1 чайну ложку кориці
- 4 столові ложки цукру
- 4 столові ложки оливкової олії.
Оберіть скляну ємність з кришкою, у якій потім можна буде зберігати залишки скрабу. Для того, аби кориця та цукор подіяли якнайкраще, наносіть суміш на чисте та вологе тіло, після душу чи ванни.
Масажуйте шкіру скрабом, а потім змивайте його теплою водою з улюбленим засобом (милом чи гелем). Після цього ваше тіло буде м'яким та ароматним.
Кориця підходить не тільки для випічки (фото: freepik.com)
Корисні властивості кориці для шкіри
Дізнайтеся, як кориця здатна покращувати якість шкіри. Вона має:
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протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити подразнення і запалення на шкірі
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антисептичні властивості, а це може допомогти у боротьбі з бактеріями на шкірі та запобігти виникненню висипань.
Окрім цього, кориця здатна:
- боротися з грубою шкірою, адже її дрібні частинки можуть служити як природний ексфоліант, видаляючи відмерлі клітини
- покращувати кровообіг, що може призвести до кращого живлення шкіри та покращення її вигляду
- виступати у роді природного антиоксиданту, адже вона містить у собі корисні речовини.
Важливо враховувати, що кожна людина має різні типи шкіри, і реакція на використання кориці може бути різною. Якщо у вас є чутлива шкіра або алергія на певні речовини, завжди важливо проводити алерго-тест на невеликій ділянці шкіри. Окрім цього, завжди краще консультуватися із фахівцем у галузі дерматології перед тим, як додавати нові продукти до свого догляду за шкірою.
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