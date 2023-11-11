Как помолодеть на 10 лет? Сделайте маску из двух копеечных продуктов и вы не узнаете себя в зеркале

С возрастом многие начинают замечать, что кожа теряет упругость и лицо покрывается морщинами. Аптеки и магазины "завалены" средствами, которые якобы вас омолодят, но не все они действительно работают. Однако вы можете сделать по-настоящему эффективную маску для лица всего из двух продуктов, которые точно есть на вашей кухни.

Как помолодеть на 10 лет благодаря копеечному лайфхаку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl .

Маска для лица - сделайте чудо-средство дома

Чтобы забыть о дряблой коже и морщинах, вам понадобятся два ингредиента, которые обычно используют для выпечки. Просто смешайте такие продукты:

25 грамм свежих дрожжей, еще их называют "живыми"

несколько столовых ложек теплого молока.

Хорошо размешайте дрожжи и нанесите полученную маску на сухую и очищенную кожу лица. Затем подождите около 10-15 минут. После этого смывайте маску и будьте готовы к тому, что результат вас удивит.

После такого средства кожа станет упругой и увлажненной. Вы сможете заметить равномерный и матовый оттенок, покраснения исчезнут.

Рецепт омолаживающей маски для лица (фото: freepik.com)

Чем полезны дрожжи и молоко для кожи

Дрожжи богаты витаминами группы В, которые способствуют укреплению кожного покрова и стимулируют клеточное обновление. Они также содержат биотин, что способствует поддержанию здоровья кожи. Молоко, в свою очередь, богато белком, кальцием и витамином D, что помогает увлажнить кожу.

Вместе они могут создать маску, которая смягчит, увлажнит и подпитает лицо. Такое средство может способствовать улучшению текстуры кожи и приданию ей здорового сияния.

Однако не забывайте о том, что у каждого человека может быть индивидуальная непереносимость некоторых продуктов и средств. Перед тем, как нанести маску на лицо, проведите тест на аллергию, покрыв молоком и дрожжами небольшой участок кожи.