Як померли Джин Гекмен і його дружина? Версія судмедексперта

За інформацією правоохоронців, тіла подружжя знаходилися в різних частинах будинку, а поруч із дружиною також виявили мертвого собаку.

Поліція зазначає, що на момент виявлення вони були мертвими вже кілька днів. Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза на пресконференції 28 лютого заявив, що кардіостимулятор Гекмена востаннє зафіксував активність 17 лютого, тобто за дев’ять днів до їхнього виявлення. Це може свідчити про те, що актор помер саме цього дня. Джин Гекмен і Бетсі Аракава (фото: Getty Images)

Колишній головний судмедексперт Нью-Йорка Майкл Баден висловив припущення, що Джин Гекмен міг померти внаслідок зупинки серця.

"Розтин показав, що у нього не було ніяких травм. Не було ніякого чадного газу. І він мав - найпоширенішу причину смерті в цій країні - важку хворобу серця, ішемічну хворобу і високий кров'яний тиск", - повідомив Баден.

Через що могла померти Бетсі Аракава

Експерт звернув увагу на обставини, за яких було виявлено тіло Бетсі Аракави. Жінку знайшли у ванній кімнаті поряд із пляшкою медикаментів та обігрівачем. Судмедексперт припускає, що вона могла знайти чоловіка в непритомному стані та поспішити за його ліками від тиску.

За даними поліції, у ванній кімнаті були виявлені таблетки для щитоподібної залози, ліки від тиску та тайленол (парацетамол). Джин Гекмен і Бетсі Аракава (фото: Getty Images)

Баден припускає, що Аракава могла послизнутися або втратити рівновагу через стрес, внаслідок чого впала і отримала внутрішнє ушкодження голови.

"Можливо, вона вдарилася головою під час падіння й отримала якусь внутрішню травму мозку, яка не проявляється зовні, або кровотечу зсередини мозку", - сказав він.

Причина смерті собаки

Ще одним нез'ясованим моментом стала смерть одного з домашніх улюбленців подружжя - німецької вівчарки. Її тіло було знайдено за кілька футів від Аракави.

Баден пояснив, що якщо собака дев’ять днів не мала доступу до води та їжі, вона могла загинути від зневоднення. Водночас інші дві собаки, які також знаходились у будинку, вижили. Поліція поки не коментує, чому загинула лише одна тварина.

До слова, наразі чекають на результати токсикологічних досліджень.

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