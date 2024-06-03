UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як полегшити свій стан під час ПМС: лікар дала дієві поради жінкам

Фото: Як полегшити свій стан під час ПМС (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Передменструальний синдром (ПМС) є одним з найпоширеніших розладів, з якими стикаються жінки репродуктивного віку. Якщо симптоми дуже важкі - то треба звернутися до гінеколога.

Як зменшити неприємні відчуття під час цього періоду, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис лікаря Юлії Коваль в Instagram.

Поради лікаря під час ПМС

Лікар розповіла, що розумний вибір їжі може допомогти полегшити деякі симптоми, пов’язані з ПМС.

Намагайтеся дотримуватися моделі здорового харчування, в якій переважають свіжі, необроблені продукти, та уникайте продуктів, багатих вуглеводами або рафінованими жирами, солі, алкоголю та стимулюючих напоїв - кави.

Юлія зазначила, що в дослідженнях була продемонстрована ефективність мікроелементів, особливо кальцію, магнію, вітаміну D, вітамінів групи B, тому варто урізноманітнити раціон.

Вживайте продукти багаті кальцієм: кисломолочні продукти, горіхи та насіння, соя, мʼякі та тверді сири, листова капуста, квасоля.

Кілька досліджень показали, що суб’єкти з ПМС мають нижчий рівень кальцію в сироватці крові, і добавки кальцію можуть значно покращити частоту ПМС та пов’язаних з ним симптомів.

Їжте продукти  багаті магнієм. Це цільнозернові крупи, горіхи, насіння, зокрема гарбузове, морепродукти.

Добавки магнію вважаються ефективними для запобігання дисменореї, ПМС і менструальної мігрені, а поєднання магнію з вітаміном B6 може ефективно зменшити передменструальний стрес та покращити ментальний стан.

Додайте джерела вітаміну B6, який можна знайти у фісташках, індичці, бобах, бананах, картоплі.

Включіть фізичну активність більшість днів тижня, оскільки це може допомогти нормалізувати рідину та покращити настрій та звісно приділіть увагу гігієні сну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жіноче здоров'я