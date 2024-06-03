Як полегшити свій стан під час ПМС: лікар дала дієві поради жінкам

Поради лікаря під час ПМС

Лікар розповіла, що розумний вибір їжі може допомогти полегшити деякі симптоми, пов’язані з ПМС.

Намагайтеся дотримуватися моделі здорового харчування, в якій переважають свіжі, необроблені продукти, та уникайте продуктів, багатих вуглеводами або рафінованими жирами, солі, алкоголю та стимулюючих напоїв - кави.

Юлія зазначила, що в дослідженнях була продемонстрована ефективність мікроелементів, особливо кальцію, магнію, вітаміну D, вітамінів групи B, тому варто урізноманітнити раціон.

Вживайте продукти багаті кальцієм: кисломолочні продукти, горіхи та насіння, соя, мʼякі та тверді сири, листова капуста, квасоля.

Кілька досліджень показали, що суб’єкти з ПМС мають нижчий рівень кальцію в сироватці крові, і добавки кальцію можуть значно покращити частоту ПМС та пов’язаних з ним симптомів.

Їжте продукти багаті магнієм. Це цільнозернові крупи, горіхи, насіння, зокрема гарбузове, морепродукти.

Добавки магнію вважаються ефективними для запобігання дисменореї, ПМС і менструальної мігрені, а поєднання магнію з вітаміном B6 може ефективно зменшити передменструальний стрес та покращити ментальний стан.

Додайте джерела вітаміну B6, який можна знайти у фісташках, індичці, бобах, бананах, картоплі.

Включіть фізичну активність більшість днів тижня, оскільки це може допомогти нормалізувати рідину та покращити настрій та звісно приділіть увагу гігієні сну.