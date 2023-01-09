Як покращити пам'ять за допомогою 5 кроків: дослідження вчених зі всього світу

Згадайте, чому ви зайшли в кімнату

Ви коли-небудь забували, чому зайшли в кімнату, як тільки це зробили? Японські вчені знайшли хитрий трюк, який допомагає цього уникнути. Йдучи до кімнати, промовляйте вголос дію, яку збираєтеся виконати. Це узгоджує ваші думки з тілом, покращуючи короткочасну пам'ять.

Використовуйте світло

Якщо вам потрібно потроїти інгредієнти в рецепті або розв'язати іншу складну задачу, сядьте біля вікна або ввімкніть лампу для читання. Це покращує ваші навички розв'язання проблем, свідчить дослідження Мічиганського державного університету. Світло стимулює гіпокамп головного мозку, допомагаючи знайти відповідь на запитання, яке хвилює.

Віднайти запах минулого

Британські вчені виявили, що нюхання предметів, пов'язаних з дитинством, розблоковує центри пам'яті краще, ніж перегляд фотографій. Тож, коли ви не згадуєте подробиць давно минулої події або просто хочете знову пережити дорогоцінний спогад, візьміть предмет, пов'язаний із цією миттю, закрийте очі та вдихніть аромат.

Полегшуйте собі навчання

Спробуйте тримати тенісний м'яч у правій руці, читаючи те, що хочете запам'ятати. Дослідження показало, що стискання правої руки активує ліву півкулю мозку, де закодована короткочасна пам'ять. Щоб пізніше згадати цю інформацію, стисніть лівою рукою. Це активує праву частину мозку, сигналізуючи їй, щоб вона запам'ятала те, що ви дізналися.

Стійте прямо

Якщо ви забули, де припаркували свою машину, пройдіться 10 кроків. Дослідження нейрорегуляції Університету штату Сан-Франциско свідчать про те, що непомітна зміна пози викликає зв'язок розуму та тіла, який повідомляє мозку, що ви загострюєте мислення та запам'ятовування.