Как улучшить память с помощью 5 шагов: исследование ученых со всего мира

Вспомните, почему вы вошли в комнату

Вы когда-нибудь забывали, почему вошли в комнату, как только это сделали? Японские ученые обнаружили хитрый трюк, который помогает этого избежать. Идя в комнату, произносите вслух действие, которое собираетесь выполнить. Это согласовывает ваши мысли с телом, улучшая кратковременную память.

Используйте свет

Если вам нужно утроить ингредиенты в рецепте или решить другую сложную задачу, сядьте у окна или включите лампу для чтения. Это улучшает ваши навыки решения проблем, свидетельствует исследование Мичиганского государственного университета. Свет стимулирует гиппокамп головного мозга, помогая найти ответ на волнующий вопрос.

Найти запах прошлого

Британские ученые обнаружили, что нюхание предметов, связанных с детством, разблокирует центры памяти лучше, чем просмотр фотографий. Итак, если вы не вспоминаете подробностей давно прошедшего события или просто хотите снова пережить драгоценное воспоминание, возьмите предмет, связанный с этим мгновением, закройте глаза и вдохните аромат.

Облегчайте себе обучение

Попытайтесь держать теннисный мяч в правой руке, читая то, что хотите запомнить. Исследование показало, что сжатие правой руки активирует левое полушарие мозга, где закодирована кратковременная память. Чтобы впоследствии упомянуть эту информацию, сожмите левой рукой. Это активирует правую часть мозга, сигнализируя ей, чтобы она запомнила то, что вы узнали.

Стойте прямо

Если вы забыли, где припарковали свою машину, пройдитесь 10 шагов. Исследования нейрорегуляции Университета штата Сан-Франциско свидетельствуют о том, что незаметное изменение позы вызывает связь разума и тела, сообщающего мозгу, что вы обостряете мышление и запоминание.