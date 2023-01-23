Як покращити домашній інтернет: прості способи збільшити швидкість Wi-Fi

Є прості, але дієві поради, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi вдома, щоб пристрої мали потрібне з'єднання.

Розташуйте маршрутизатор на відкритому місці

Краще перемістити роутер якомога ближче до гаджетів, які потребують швидкого підключення, в ідеалі тримати його в прямій видимості. Так, тверді стіни, метал та громіздкі меблі суттєво послаблюють сигнал, тому бажано поставити маршрутизатор над підлогою та на відкритому просторі.

Якщо ви живете в приватному двоповерховому домі, то маршрутизатор доречно переставити вище, щоб забезпечити найкращий сигнал для пристроїв поверхом вище.

Товсті стіни є особливою проблемою для сигналів, які використовує Wi-Fi, тому намагайтеся не розміщувати маршрутизатори поряд з ними.

Також зверніть увагу, що якщо роутер знаходиться біля вікна або поряд зі стіною, за якою живуть сусіди, то половина сигналу передаватиметься назовні, відповідно швидкість інтернету Wi-Fi не буде повною для вас.

Змініть канал

Спробуйте змінити канал або діапазон вашого роутера, яким він передає інтернет пристроям. Це може вплинути на вашу швидкість, особливо якщо приміщенні кілька людей використовують Wi-Fi одночасно і всі знаходяться на тому самому.

Вам потрібно буде з'ясувати, як змінити канал на конкретному маршрутизаторі: це часто знаходиться в меню адміністратора, доступ до якого часто здійснюється шляхом підключення кабелю Ethernet до маршрутизатора, використання браузера та введення адреси 192.168.1.1, або 192.168.0.1.

Канали, які характеризуються мінімумом перешкод, є 1, 6 або 11 (інші перекриваються). Чимало маршрутизаторів автоматично встановлюються на 6, тому спробуйте 1 або 11 та перевірте, чи покращиться ваша швидкість.

Покрутіть антени

Антени на маршрутизаторі також можуть допомогти посилити сигнал. Всі вони, як правило, передають "боком", тобто під кутом 90 градусів до того, в яку сторону спрямовані.

Таким чином, для одноповерхової квартири краще залишити їх вертикально, щоб сигнал поширювався в сторони. А якщо ви знаходитесь у багатоповерховому будинку, залиште одну антену вертикально й іншу горизонтально.