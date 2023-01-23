Як покращити домашній інтернет: прості способи збільшити швидкість Wi-Fi

Якщо домашній інтернет через Wi-Fi пригальмовує і зниження швидкості призводить до прикрих зависань під час серфінгу в мережі, роботі або навчанні онлайн, нема потреби кидатися на пошук нового провайдера. Покращити сигнал можна за допомогою простих маніпуляцій.
Про це повідомляє Daily Mail.
Є прості, але дієві поради, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi вдома, щоб пристрої мали потрібне з'єднання.
Краще перемістити роутер якомога ближче до гаджетів, які потребують швидкого підключення, в ідеалі тримати його в прямій видимості. Так, тверді стіни, метал та громіздкі меблі суттєво послаблюють сигнал, тому бажано поставити маршрутизатор над підлогою та на відкритому просторі.
Якщо ви живете в приватному двоповерховому домі, то маршрутизатор доречно переставити вище, щоб забезпечити найкращий сигнал для пристроїв поверхом вище.
Товсті стіни є особливою проблемою для сигналів, які використовує Wi-Fi, тому намагайтеся не розміщувати маршрутизатори поряд з ними.
Також зверніть увагу, що якщо роутер знаходиться біля вікна або поряд зі стіною, за якою живуть сусіди, то половина сигналу передаватиметься назовні, відповідно швидкість інтернету Wi-Fi не буде повною для вас.
Спробуйте змінити канал або діапазон вашого роутера, яким він передає інтернет пристроям. Це може вплинути на вашу швидкість, особливо якщо приміщенні кілька людей використовують Wi-Fi одночасно і всі знаходяться на тому самому.
Вам потрібно буде з'ясувати, як змінити канал на конкретному маршрутизаторі: це часто знаходиться в меню адміністратора, доступ до якого часто здійснюється шляхом підключення кабелю Ethernet до маршрутизатора, використання браузера та введення адреси 192.168.1.1, або 192.168.0.1.
Канали, які характеризуються мінімумом перешкод, є 1, 6 або 11 (інші перекриваються). Чимало маршрутизаторів автоматично встановлюються на 6, тому спробуйте 1 або 11 та перевірте, чи покращиться ваша швидкість.
Антени на маршрутизаторі також можуть допомогти посилити сигнал. Всі вони, як правило, передають "боком", тобто під кутом 90 градусів до того, в яку сторону спрямовані.
Таким чином, для одноповерхової квартири краще залишити їх вертикально, щоб сигнал поширювався в сторони. А якщо ви знаходитесь у багатоповерховому будинку, залиште одну антену вертикально й іншу горизонтально.
Раніше ми розповідали, як вирішити проблему з Wi-Fi, якщо світло є, а інтернету немає.
А також писали, як зробити повербанк для роутера, щоб при відключенні світла залишитися з інтернетом.