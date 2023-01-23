Как улучшить домашний интернет: простые способы увеличить скорость Wi-Fi

Если домашний интернет через Wi-Fi подтормаживает и снижение скорости приводит к досадным зависаниям при серфинге в сети, работе или учебе онлайн, нет необходимости бросаться на поиск нового провайдера. Улучшить сигнал можно с помощью простых манипуляций.
Об этом передает Daily Mail.
Есть простые, но действенные советы, как увеличить скорости вашего Wi-Fi дома, чтобы устройства имели нужное соединение.
Лучше переместить роутер как можно ближе к гаджетам, которым требуется быстрое подключение, в идеале держать его в прямой видимости. Так, твердые стены, металл и громоздкая мебель существенно ослабляют сигнал, поэтому желательно поставить маршрутизатор над полом и на открытом пространстве.
Если вы живете в частном двухэтажном здании, то маршрутизатор уместно переставить повыше, чтобы обеспечить лучший сигнал для устройств этажом выше.
Толстые стены представляют собой особую проблему для сигналов, которые использует Wi-Fi, поэтому старайтесь не размещать маршрутизаторы рядом с ними.
Также обратите внимание, что если роутер находится возле окна или рядом со стеной, за которой живут соседи, то половина сигнала будет передаваться наружу, соответственно скорость интернета по Wi-Fi не будет полной для вас.
Попробуйте изменить канал или диапазон вашего роутера, по которому он передает интернет устройствам. Это может повлиять на вашу скорость, особенно если помещении несколько человек используют Wi-Fi одновременно и все находятся на одном и том же.
Вам нужно будет выяснить, как изменить канал на вашем конкретном маршрутизаторе: это часто находится в меню администратора, доступ к которому часто осуществляется путем подключения кабеля Ethernet к маршрутизатору, использования браузера и ввода адреса 192.168.1.1, или 192.168.0.1.
Каналы, которые характеризуются минимумом помех, являются 1, 6 или 11 (остальные перекрываются). Многие маршрутизаторы автоматически устанавливаются на 6, поэтому попробуйте 1 или 11 и проверьте, улучшится ли ваша скорость.
Антенны на вашем маршрутизаторе также могут помочь усилить сигнал. Все они, как правило, вещают "боком", то есть под углом 90 градусов к тому, в какую сторону направлены.
Таким образом, для одноэтажной квартиры лучше оставить их вертикально, чтобы сигнал распространялся в стороны. А если вы находитесь в многоэтажном доме, оставьте одну антенну вертикально и другую горизонтально.
Ранее мы рассказывали, как решить проблему с Wi-Fi, если свет есть, а интернета нет.
А также писали, как сделать повербанк для роутера, чтобы при отключении света остаться с интернетом.