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Як покращити чи зменшити апетит за допомогою кольору посуду: ви будете здивовані

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Понеділок 12 грудня 2022 19:08
Як покращити чи зменшити апетит за допомогою кольору посуду: ви будете здивовані Як посуд впливає на апетит (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Колір може впливати на емоційний стан людини. А колір посуду може покращувати або ж навпаки зменшувати апетит. Варто підбирати правильний посуд, щоб почуватись максимально ситим.

Про це розповіла дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.

Який посуд вибрати

За словами фахівця, колір тарілки впливає на апетит людини:

  • Білий посуд викликає бажання поїсти. На такій тарілці все виглядає красивішим. Тому і ресторани користуються білим посудом;
  • Фісташковий, рожевий і помаранчевий колір стимулює виділення шлункового соку та підсилює апетит;
  • Жовтий посуд впливає на людей двояко, адже з одного боку розпалює апетит, а з іншого - допомагає швидше насититися. Такі тарілки варто використовувати лише для супів;
  • Червоний посуд - цей колір надає збудливу дію нервовій системі, призводить до відсутності контролю над голодом і до швидкого поглинання їжі. Такий посуд краще не мати на кухні;
  • Блакитний колір - нейтральний, адже не посилює апетит, але є приємним для очей. Такі тарілки можна використовувати для будь-яких страв. Однак, чашки блакитного кольору можуть викликати почуття незадоволеності;
  • Чорний, бузковий та темно-синій посуд виглядає вишукано, елегантно та привертають до себе увагу. Однак їжа в ньому не особливо апетитна, тому людина підсвідомо з'їсть меншу порцію.

Отже, посуд світлих кольорів краще обирати для низькокалорійних продуктів, наприклад, овочів або фруктів. А ковбаси, солодощі та інші калорійні вироби краще викладати у темний посуд, щоб не з'їсти зайве.

Для основних страв ідеальними вважаються тарілки салатового або блакитного кольорів.

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