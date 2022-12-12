Як покращити чи зменшити апетит за допомогою кольору посуду: ви будете здивовані

Як посуд впливає на апетит (freepik)

Колір може впливати на емоційний стан людини. А колір посуду може покращувати або ж навпаки зменшувати апетит. Варто підбирати правильний посуд, щоб почуватись максимально ситим.

Про це розповіла дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram.

Який посуд вибрати За словами фахівця, колір тарілки впливає на апетит людини: Білий посуд викликає бажання поїсти. На такій тарілці все виглядає красивішим. Тому і ресторани користуються білим посудом;

Фісташковий, рожевий і помаранчевий колір стимулює виділення шлункового соку та підсилює апетит;

Жовтий посуд впливає на людей двояко, адже з одного боку розпалює апетит, а з іншого - допомагає швидше насититися. Такі тарілки варто використовувати лише для супів;

Червоний посуд - цей колір надає збудливу дію нервовій системі, призводить до відсутності контролю над голодом і до швидкого поглинання їжі. Такий посуд краще не мати на кухні;

Блакитний колір - нейтральний, адже не посилює апетит, але є приємним для очей. Такі тарілки можна використовувати для будь-яких страв. Однак, чашки блакитного кольору можуть викликати почуття незадоволеності;

Чорний, бузковий та темно-синій посуд виглядає вишукано, елегантно та привертають до себе увагу. Однак їжа в ньому не особливо апетитна, тому людина підсвідомо з'їсть меншу порцію. Отже, посуд світлих кольорів краще обирати для низькокалорійних продуктів, наприклад, овочів або фруктів. А ковбаси, солодощі та інші калорійні вироби краще викладати у темний посуд, щоб не з'їсти зайве. Для основних страв ідеальними вважаються тарілки салатового або блакитного кольорів.