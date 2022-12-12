Как улучшить или уменьшить аппетит с помощью цвета посуды: вы будете удивлены

Как посуда влияет на аппетит (freepik)

Цвет может влиять на эмоциональное состояние человека. А цвет посуды может улучшать или наоборот уменьшать аппетит. Следует подбирать правильную посуду, чтобы чувствовать себя максимально сытой.

Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.

Какую посуду выбрать По словам специалиста, цвет тарелки влияет на аппетит человека: Белая посуда вызывает желание поесть. На такой тарелке все выглядит красивее. Потому и рестораны пользуются белой посудой;

Фисташковый, розовый и оранжевый цвет стимулирует выделение желудочного сока и усиливает аппетит;

Желтая посуда влияет на людей двояко, ведь с одной стороны разжигает аппетит, а с другой - помогает быстрее насытиться. Такие тарелки следует использовать только для супов;

Красная посуда - этот цвет оказывает возбуждающее действие нервной системе, приводит к отсутствию контроля над голодом и к быстрому поглощению пищи. Такую посуду лучше не иметь на кухне;

Голубой цвет - нейтральный, ведь не усиливает аппетит, но является приятным для глаз. Такие тарелки можно использовать для любых блюд. Однако чашки голубого цвета могут вызвать чувство неудовлетворенности;

Черная, сиреневая и темно-синяя посуда выглядит изысканно, элегантно и привлекают к себе внимание. Однако еда в нем не особенно аппетитна, поэтому человек подсознательно съест меньшую порцию. Итак, посуду светлого цвета лучше выбирать для низкокалорийных продуктов, например, овощей или фруктов. Колбасы, сладости и другие калорийные изделия лучше выкладывать в темную посуду, чтобы не съесть лишнее. Для основных блюд идеальными считаются тарелки салатового или голубого цвета.