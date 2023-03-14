UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як подолати стрес під час війни: мобільні бригади психологів Фонду Ахметова проводять безкоштовні групові консультації

Мобільні бригади психологів Фонду Ахметова проводять безкоштовні групові консультації (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова продовжують надавати безкоштовні консультації на тему "Як подолати стрес під час війни" у містах України.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Проект фонду з психологічної допомоги мешканцям України, які постраждали від війни, розпочався у 2014-му. Під час повномасштабного вторгнення у рамках проєкту почали працювати мобільні бригади психологів.

10 березня 2023 року у Запоріжжі відбулася перша цьогорічна зустріч: вона пройшла у бомбосховищі ліцею та викликала великий інтерес.

Мобільні бригади психологів надають допомогу найуразливішим категоріям населення, зокрема, вимушеним переселенцям, яких наразі багато саме в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У 2023 році проект розширює аудиторію та долучає до зустрічей учнів старших класів, а також лікарів, які під час війни працюють на власній передовій, та вчителів, які продовжують навчальний процес за будь-яких умов. Усі ці люди вкрай потребують психологічної підтримки.

"Групові заходи проводяться із кількома цілями. Одна з них - профілактика стресового стану. Для цього ми надаємо практичні вправи, які допомагають зменшити психологічне навантаження. Люди можуть тут і зараз відчути, як тілу стає легше, як напруження стає меншим. Інша мета - психоедукаційна. Ми надаємо людям інформацію про природні реакції організму на неприродні події: військові реалії, за яких ми живемо понад рік", - пояснила Яніна Астаф'єва, психолог фонду, член Національної психологічної асоціації.

Читайте РБК-Україна в Google News