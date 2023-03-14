Як подолати стрес під час війни: мобільні бригади психологів Фонду Ахметова проводять безкоштовні групові консультації

Проект фонду з психологічної допомоги мешканцям України, які постраждали від війни, розпочався у 2014-му. Під час повномасштабного вторгнення у рамках проєкту почали працювати мобільні бригади психологів.

10 березня 2023 року у Запоріжжі відбулася перша цьогорічна зустріч: вона пройшла у бомбосховищі ліцею та викликала великий інтерес.

Мобільні бригади психологів надають допомогу найуразливішим категоріям населення, зокрема, вимушеним переселенцям, яких наразі багато саме в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У 2023 році проект розширює аудиторію та долучає до зустрічей учнів старших класів, а також лікарів, які під час війни працюють на власній передовій, та вчителів, які продовжують навчальний процес за будь-яких умов. Усі ці люди вкрай потребують психологічної підтримки.

"Групові заходи проводяться із кількома цілями. Одна з них - профілактика стресового стану. Для цього ми надаємо практичні вправи, які допомагають зменшити психологічне навантаження. Люди можуть тут і зараз відчути, як тілу стає легше, як напруження стає меншим. Інша мета - психоедукаційна. Ми надаємо людям інформацію про природні реакції організму на неприродні події: військові реалії, за яких ми живемо понад рік", - пояснила Яніна Астаф'єва, психолог фонду, член Національної психологічної асоціації.