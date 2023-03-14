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Как преодолеть стресс во время войны: мобильные бригады психологов Фонда Ахметова проводят бесплатные групповые консультации

Мобильные бригады психологов Фонда Ахметова проводят бесплатные групповые консультации (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова продолжают предоставлять бесплатные консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны" в городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Проект фонда по психологической помощи пострадавшим от войны жителям Украины начался в 2014-м. В ходе полномасштабного вторжения в рамках проекта начали работать мобильные бригады психологов.

10 марта 2023 года в Запорожье состоялась первая встреча в этом году: она прошла в бомбоубежище лицея и вызвала большой интерес.

Мобильные бригады психологов оказывают помощь самым уязвимым категориям населения, в частности вынужденным переселенцам, которых сейчас много именно в Запорожской и Днепропетровской областях.

В 2023 году проект расширяет аудиторию и приобщает к встречам учеников старших классов, а также врачей, которые во время войны работают на собственной передовой, и учителей, которые продолжают учебный процесс при любых условиях. Все эти люди крайне нуждаются в психологической поддержке.

"Групповые мероприятия проводятся с несколькими целями. Одна из них - профилактика стрессового состояния. Для этого мы предоставляем практические упражнения, которые помогают уменьшить психологическую нагрузку. Люди могут здесь и сейчас почувствовать, как телу становится легче, как напряжение становится меньше. Другая цель - психоэдукационная. Мы предоставляем людям информацию о естественных реакциях организма на неестественные события: военные реалии, при которых мы живем более года", - пояснила Янина Астафьева, психолог фонда, член Национальной психологической ассоциации.

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