Як правильно і зручно зберігати косметику: корисні лайфхаки, про які мало хто знає

Основні правила зберігання макіяжу

Макіяж слід зберігати при стабільній кімнатній температурі від 15 до 20 градусів Цельсія. Важливо тримати макіяж подалі від джерел тепла, таких як труби опалення, радіатори та сонячні підвіконня. Також стежте, щоб ваш макіяж не замерзав, оскільки це може пошкодити формулу.

Крім правильного температурного режиму, важливими також є чистота та організація при зберіганні макіяжу. Переконайтеся, що контейнери з макіяжем залишаються чистими та завжди щільно закритими. Це запобігає потраплянню бруду та бактерій у продукти.

Акуратно організовуючи свій макіяж, ви запобігаєте пошкодженню продуктів від тертя або падіння. До того ж організована колекція макіяжу дозволяє легше бачити, які продукти у вас є, і які, можливо, потрібно замінити. Це допомагає заощаджувати гроші та уникати марнотратства.

Як зберігати різні типи макіяжу

Зберігання рідкого макіяжу. Рідкі макіяжні продукти, такі як тональні основи, праймери та рідкі підводки для очей, повинні бути належним чином запечатані і зберігатися у вертикальному положенні, щоб запобігти протіканню.

Переконайтеся, що кришки щільно закриті, і регулярно перевіряйте на наявність тріщин або пошкоджень. Якщо рідкий макіяж змінює текстуру або колір, утилізуйте його.

Зберігання пудрового макіяжу. Пудрові макіяжні продукти, такі як пудри, рум’яна та тіні для повік, менш схильні до змін текстури та складу. Однак вони можуть розбитися, якщо їх впустити або піддати сильним ударам.

Зберігайте пудровий макіяж у міцних, щільно закритих контейнерах та уникайте ударів і струсів.

Коли макіяж добре організовано, це спрощує його використання та зберігання, та економить час та гроші (фото: Freepik.com)

Не робить таких помилок при зберіганні макіяжу

Занадто тривале зберігання макіяжу. Макіяж має термін придатності, і з часом інгредієнти можуть втрачати свою ефективність або навіть псуватися. Старий макіяж може бути менш ефективним і навіть викликати проблеми зі шкірою.

Макіяж має термін придатності, і з часом інгредієнти можуть втрачати свою ефективність або навіть псуватися. Старий макіяж може бути менш ефективним і навіть викликати проблеми зі шкірою. Зберігання макіяжу у ванній кімнаті. Чи знали ви, що зберігання макіяжу у ванній кімнаті є однією з найпоширеніших помилок? Вологе середовище у ванній кімнаті може вплинути на якість макіяжних продуктів і сприяти зростанню бактерій. Тому рекомендується зберігати макіяж у прохолодному та сухому місці, наприклад, у косметичній сумочці в спальні.

Чи знали ви, що зберігання макіяжу у ванній кімнаті є однією з найпоширеніших помилок? Вологе середовище у ванній кімнаті може вплинути на якість макіяжних продуктів і сприяти зростанню бактерій. Тому рекомендується зберігати макіяж у прохолодному та сухому місці, наприклад, у косметичній сумочці в спальні. Обмін макіяжем з іншими людьми. Хоча може бути спокусливо поділитися своєю улюбленою помадою або тінями з друзями, це може призвести до поширення бактерій та інфекцій. Важливо зберігати свій макіяж особистим і не ділитися продуктами, щоб захистити себе та інших.

Хоча може бути спокусливо поділитися своєю улюбленою помадою або тінями з друзями, це може призвести до поширення бактерій та інфекцій. Важливо зберігати свій макіяж особистим і не ділитися продуктами, щоб захистити себе та інших. Відсутність регулярного очищення макіяжних кистей. Кисті для макіяжу є розсадником бактерій і можуть викликати проблеми зі шкірою, якщо їх не чистити регулярно. Важливо ретельно мити кисті щонайменше раз на тиждень з м’яким милом і теплою водою.

Приклад компактного зберігання аксесуарів у вертикальному стані (фото: Freepik.com)

Корисні лайфхаки по зберіганню косметики

Сортуйте предмети за типом

Сортування продуктів для губ, очей, обличчя та пензлів у окремі групи може миттєво допомогти оптимізувати ваш косметичний простір. Визначивши місце для кожної групи продуктів, ви зможете легко отримати доступ до своїх речей та запобігти безладу.

Придбайте прозорі органайзери

Прозорі органайзери дозволяють бачити ваші продукти - зрештою, якщо ви їх бачите, то частіше будете ними користуватися, а якщо ні - то, ймовірно, забудете про них. Скляні банки різних розмірів чудово підходять для організації дрібних предметів на туалетному столику та у ванній.

Зробіть мітки на шухлядах

Як знає кожен любитель косметики, шухляди починають здаватися однаковими, коли у вас багато продуктів для сортування. Ось де допомагають мітки - створіть прості мітки для продуктів для обличчя, очей та губ. Або, якщо вам подобається сортувати продукти за брендом, можна створити нову мітку для кожної шухляди бренду.

Зберігайте найуживаніші продукти зліва направо

Маєте стабільну макіяжну рутину? Розкладіть продукти у шухляді зліва направо та в порядку їх використання для швидших ранкових макіяжних ритуалів.

Зберігайте окремі тіні для повік у лотках для льоду

Якщо ваші одиничні тіні для повік часто губляться, настав час виділити для них окреме місце. Використовуйте лотки для льоду: вони підходять для всіх форм і типів тіней, від пудр, кремів, баночок і горщиків до квадратних і ромбоподібних.