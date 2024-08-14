Как правильно и удобно хранить косметику: полезны лайфхаки, о которых мало кто знает

Макияж - это именно те вещи, которые всегда в беспорядке, потому что ими пользуются наспех. Но правильное хранение макияжа может продлить его срок службы и предотвратить потерю качества, а неправильно сохраненный мейк-ап может вызвать проблемы с кожей. Как просто и удобно создать порядок из макияжного хаоса?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку объяснений и советов на тему упрощения ухода за макияжем и организации его хранения.
Макияж следует хранить при стабильной комнатной температуре от 15 до 20 градусов Цельсия. Важно держать макияж подальше от источников тепла, таких как отопительные трубы, радиаторы и солнечные подоконники. Также следите, чтобы ваш макияж не замерзал, потому что это может повредить его формулу.
Кроме правильного температурного режима, важны также чистота и организация при хранении макияжа. Убедитесь, что контейнеры с макияжем остаются чистыми и плотно закрытыми. Это предотвращает попадание грязи и бактерий в продукты.
Аккуратно организуя свой макияж, вы предотвращаете повреждение продуктов от трения или падения. К тому же организованная коллекция макияжа позволяет легче видеть, какие продукты у вас есть и какие, возможно, нужно заменить. Это помогает экономить деньги и избегать лишней траты денег.
Хранение жидкого макияжа. Жидкие макияжные продукты, такие как тональные основы, праймеры и жидкие подводки для глаз, должны быть должным образом запечатаны и храниться в вертикальном положении во избежание протекания.
Убедитесь, что крышки плотно закрыты, и регулярно проверяйте наличие трещин или повреждений. Если жидкий макияж изменяет текстуру или цвет, утилизируйте его.
Хранение пудрового мейкапа. Пудровые макияжные продукты, такие как пудры, румяна и тени для век, менее подвержены изменениям текстуры и состава. Однако они могут разбиться, если их уронить или подвергнуть сильным ударам.
Храните пудровый макияж в крепких, плотно закрытых контейнерах и избегайте ударов и сотрясений.
Сортируйте предметы по типу
Сортировка продуктов для губ, глаз, лиц и кистей в отдельные группы может мгновенно помочь оптимизировать ваше косметическое пространство. Определив место для каждой группы продуктов, вы сможете легко получить доступ к своим вещам и предотвратить беспорядок.
Приобретите прозрачные органайзеры
Прозрачные органайзеры позволяют видеть ваши продукты - в конце концов, если вы их видите, то чаще будете ими пользоваться, а если нет - вероятно, забудете о них. Стеклянные банки разных размеров отлично подходят для организации мелких предметов на туалетном столике и в ванной.
Сделайте метки на ящиках
Как знает каждый любитель косметики, ящики начинают казаться одинаковыми, когда у вас много продуктов для сортировки. Вот где помогают метки - создайте простые метки для продуктов для лица, глаз и губ. Или, если вам нравится сортировать продукты по бренду, можно создать новую метку для каждого ящика бренда.
Храните продукты слева направо
У вас есть стабильный макияжный распорядок? Разложите продукты в ящике слева направо и в порядке их использования для более быстрых утренних макияжных ритуалов.
Сохраняйте отдельные тени для век в лотках для льда
Если ваши единичные тени для век часто теряются, пора выделить для них отдельное место. Используйте лотки для льда: они подходят для всех форм и типов теней, от пудр, кремов, баночек и горшков до квадратных и ромбовидных.
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При написании материала использовались следующие источники: издания My Domaine, Byrdie, ELLE.