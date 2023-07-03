Як подбати про домашніх тварин у випадку ядерної небезпеки: інструкція

Підготуйте необхідний запас для тваринки

Підготуйте запас герметично упакованих:

їжі для улюбленця, сухий чи вологий корм, консерви, заморожені продукти, ласощі

питної води у пляшках

ліків, якщо вони завжди потрібні чотирилапому

пластикові миски

засоби гігієни: вологі серветки, одноразові пелюшки, запасний невеликий туалет з наповнювачем, мило, шампунь для тварин

іграшки

Як спочатку діяти в разі небезпеки

Якщо в момент ядерного вибуху чи аварії на ЗАЕС ви були в приміщенні, залишайтесь там і надалі зі своїми тваринками.

Або ж якщо ви прийшли додому з вулиці, зніміть свій одяг та покладіть в поліетиленовий пакет, ні в якому разі не торкайтесь улюбленця, поки не помиєтесь з милом та не вимиєте волосся.

Якщо ви були на вулиці з твариною, то помийте і себе, і її. Однак якщо немає такої можливості, то протріть чотирилапого вологими серветками.

Всі речі та брудні серветки складіть в герметичний пакет та тримайте подалі від себе і тварини.

Годуйте лише їжею із запасів

Якщо харчі та вода зберігались не в шафі або в холодильнику, перед відкриттям потрібно протерти герметичний пакет або контейнер вологими серветками.

Подбайте про безпеку

В перші хвилини після оголошення ядерної небезпеки необхідно щільно зачинити всі вікна.

Також стежте за новинами щодо безпеки водопровідної води, краще використовувати бутильовану воду.

Важливо! Кип'ятіння не позбавляє від радіоактивних речовин.

Регулярно змінюйте лоток або пелюшку для тварини

Замініть старий котячий лоток на новий, а собакам постеліть нові пелюшки. 48 годин укриття покидати не можна, тому спробуйте підстилати пелюшки собаці, якщо він звик регулярно ходити на вулицю.

В разі потреби давайте улюбленцю йодид калію

Існує мінімальна добова норма для собак і котів, яку безпечно дати одноразово за потребою.

Йодид калію варто давати з їжею:

1 пігулка 125 мг на 60 кг ваги

3\4 пігулки 93,75 мг на 40 кг

2\4 пігулки 62,5 мг на 30 кг

1\4 таблетки 31,25 мг на 20 кг

1\4 таблетки розвести у 15 мл води, 1 мл суміші на 1 кг улюбленця

Також важливо! Давати йодид калію потрібно лише за вказівкою місцевої влади, якщо буде необхідність.

Заздалегідь вживати препарат самому або давати тваринам - небезпечно для здоров'я!