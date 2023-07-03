Как позаботиться о домашних животных в случае ядерной опасности: инструкция

Россия прибегает к ядерному шантажу и рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС. Однако есть несколько шагов, которые помогут подготовить безопасную среду для себя и домашних животных.
О том, как позаботиться о домашних животных, рассказали в благотворительной организации UAnimals.
Подготовьте запас герметично упакованных:
Если в момент ядерного взрыва или аварии на ЗАЭС вы были в помещении, оставайтесь там и дальше со своими животными.
Или если вы пришли домой с улицы, снимите свою одежду и положите в полиэтиленовый пакет, ни в коем случае не касайтесь любимца, пока не помоетесь с мылом и не вымоете волосы.
Если вы были на улице с животным, то помойте и себя, и его. Однако если нет такой возможности, то протрите четверолапого влажными салфетками.
Все вещи и грязные салфетки положите в герметичный пакет и держите подальше от себя и животного.
Если продукты и вода хранятся не в шкафу или в холодильнике, перед открытием нужно протереть герметичный пакет или контейнер влажными салфетками.
В первые минуты после объявления ядерной опасности нужно плотно закрыть все окна.
Также следите за новостями о безопасности водопроводной воды, лучше использовать бутилированную воду.
Важно! Кипячение не избавляет от радиоактивных веществ.
Замените старый кошачий лоток на новый, а собакам постелите новые пеленки. 48 часов укрытия покидать нельзя, поэтому попробуйте подстилать пеленки собаке, если она привыкла регулярно ходить на улицу.
Существует минимальная суточная норма для собак и кошек, которую безопасно дать по необходимости.
Йодид калия следует давать с едой:
Также важно! Давать йодид калия нужно только по указанию местных властей, если будет необходимость.
Заранее употреблять препарат самому или давать животным - опасно для здоровья!
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