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Как позаботиться о домашних животных в случае ядерной опасности: инструкция

Как позаботиться о животном в случае ядерной опасности (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Коваль

Россия прибегает к ядерному шантажу и рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС. Однако есть несколько шагов, которые помогут подготовить безопасную среду для себя и домашних животных.

О том, как позаботиться о домашних животных, рассказали в благотворительной организации UAnimals.

Подготовьте необходимый запас для животного

Подготовьте запас герметично упакованных:

  • еды для любимца, сухой или влажный корм, консервы, замороженные продукты, лакомство
  • питьевой воды в бутылках
  • лекарств, если они всегда нужны четырехлапому
  • пластиковые миски
  • средства гигиены: влажные салфетки, одноразовые пеленки, запасной небольшой туалет с наполнителем, мыло, шампунь для животных
  • игрушки

Как сначала действовать в случае опасности

Если в момент ядерного взрыва или аварии на ЗАЭС вы были в помещении, оставайтесь там и дальше со своими животными.

Или если вы пришли домой с улицы, снимите свою одежду и положите в полиэтиленовый пакет, ни в коем случае не касайтесь любимца, пока не помоетесь с мылом и не вымоете волосы.

Если вы были на улице с животным, то помойте и себя, и его. Однако если нет такой возможности, то протрите четверолапого влажными салфетками.

Все вещи и грязные салфетки положите в герметичный пакет и держите подальше от себя и животного.

Кормите только едой из запасов

Если продукты и вода хранятся не в шкафу или в холодильнике, перед открытием нужно протереть герметичный пакет или контейнер влажными салфетками.

Позаботьтесь о безопасности

В первые минуты после объявления ядерной опасности нужно плотно закрыть все окна.

Также следите за новостями о безопасности водопроводной воды, лучше использовать бутилированную воду.

Важно! Кипячение не избавляет от радиоактивных веществ.

Регулярно меняйте лоток или пеленку для животных

Замените старый кошачий лоток на новый, а собакам постелите новые пеленки. 48 часов укрытия покидать нельзя, поэтому попробуйте подстилать пеленки собаке, если она привыкла регулярно ходить на улицу.

В случае необходимости давайте любимцу йодид калия

Существует минимальная суточная норма для собак и кошек, которую безопасно дать по необходимости.

Йодид калия следует давать с едой:

  • 1 таблетка 125 мг на 60 кг веса
  • 3\4 таблетки 93,75 мг на 40 кг
  • 2\4 таблетки 62,5 мг на 30 кг
  • 1\4 таблетки 31,25 мг на 20 кг
  • 1\4 таблетки развести в 15 мл воды, 1 мл смеси на 1 кг любимца

Также важно! Давать йодид калия нужно только по указанию местных властей, если будет необходимость.

Заранее употреблять препарат самому или давать животным - опасно для здоровья!

Ранее мы писали о том, как оказать первую помощь потерпевшему и симптомы облучения при ядерном взрыве.

Также читайте, что делать в первые минуты в случае ядерного взрыва и где лучше спрятаться.

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ТерактЯдерная безопасность