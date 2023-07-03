Как позаботиться о домашних животных в случае ядерной опасности: инструкция

Подготовьте необходимый запас для животного

Подготовьте запас герметично упакованных:

еды для любимца, сухой или влажный корм, консервы, замороженные продукты, лакомство

питьевой воды в бутылках

лекарств, если они всегда нужны четырехлапому

пластиковые миски

средства гигиены: влажные салфетки, одноразовые пеленки, запасной небольшой туалет с наполнителем, мыло, шампунь для животных

игрушки

Как сначала действовать в случае опасности

Если в момент ядерного взрыва или аварии на ЗАЭС вы были в помещении, оставайтесь там и дальше со своими животными.

Или если вы пришли домой с улицы, снимите свою одежду и положите в полиэтиленовый пакет, ни в коем случае не касайтесь любимца, пока не помоетесь с мылом и не вымоете волосы.

Если вы были на улице с животным, то помойте и себя, и его. Однако если нет такой возможности, то протрите четверолапого влажными салфетками.

Все вещи и грязные салфетки положите в герметичный пакет и держите подальше от себя и животного.

Кормите только едой из запасов

Если продукты и вода хранятся не в шкафу или в холодильнике, перед открытием нужно протереть герметичный пакет или контейнер влажными салфетками.

Позаботьтесь о безопасности

В первые минуты после объявления ядерной опасности нужно плотно закрыть все окна.

Также следите за новостями о безопасности водопроводной воды, лучше использовать бутилированную воду.

Важно! Кипячение не избавляет от радиоактивных веществ.

Регулярно меняйте лоток или пеленку для животных

Замените старый кошачий лоток на новый, а собакам постелите новые пеленки. 48 часов укрытия покидать нельзя, поэтому попробуйте подстилать пеленки собаке, если она привыкла регулярно ходить на улицу.

В случае необходимости давайте любимцу йодид калия

Существует минимальная суточная норма для собак и кошек, которую безопасно дать по необходимости.

Йодид калия следует давать с едой:

1 таблетка 125 мг на 60 кг веса

3\4 таблетки 93,75 мг на 40 кг

2\4 таблетки 62,5 мг на 30 кг

1\4 таблетки 31,25 мг на 20 кг

1\4 таблетки развести в 15 мл воды, 1 мл смеси на 1 кг любимца

Также важно! Давать йодид калия нужно только по указанию местных властей, если будет необходимость.

Заранее употреблять препарат самому или давать животным - опасно для здоровья!