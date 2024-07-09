Як почистити стакани від нальоту: 2 домашніх способи для старих плям

Як видалити плями від жорсткої води на посуді

Існує декілька варіантів, як можна повернути кришталеву прозорість стаканам - однак вибір правильного способу залежить від того, наскільки пляма стара.

Однак, для будь-якого з двох методів потрібні лише звичайні побутові засоби - оцет, лимонний сік, сода і дистильована вода.

Кислоти в дистильованому білому оцті або свіжому лимонному соку допоможуть розчинити мінерали, що прилипли до скла і залишили білі плями.

До того ж він має дезінфекційну дію. Водночас сода робить консистенцію домашнього засобу більш густою, що ефективніше діє на застарілих плямах.

Як прибрати наліт зі стаканів оцтом

Для початку зробіть розчин для очищення скла, змішавши харчовий дистильований білий оцет або лимонний сік з дистильованою водою в пульверизаторі у пропорції 1:1.

Увімкніть вентилятори або добре провітріть приміщення, якщо вам не подобається запах оцту.

Якщо оцту багато, простіший варіант - наповнити кухонну мийку розчином оцту і води та занурити в нього склянки. Склянки необхідно залишити в засобі на 30 хвилин, а після цього - промити і негайно витерти насухо безворсовою серветкою з мікрофібри.

Проте, якщо оцту вистачає лише на те, щоб зробити невелику кількість розчину, слід використати пульверизатор. Однак, для цього способу краще обирати не надто спекотний день, щоб оцтовий розчин не висох занадто швидко.

Щоб видалити плями від жорсткої води зі скляного посуду, потрібно обприскати скло, переконавшись, що вся поверхня рівномірно покрита спреєм.

Залиште розчин на склі щонайменше на 30 хвилин. Після цього змийте розчин водою і витріть скляні вироби безворсовою серветкою з мікрофібри, щоб зібрати краплі..

Як прибрати плями від води на посуді содою

Якщо плями від води застаріли, ралять зробити пасту з додаванням харчової соди, щоб підсилити очищувальну силу оцту.

Проте спочатку слід розпилити на посуд оцтовий розчин - змішавши однакові частини дистильованої води і харчового оцту. Після обприскування скла засобом варто почекати 30 хвилин.

В цей час можна приготувати пасту з харчової соди. Для цього потрібно змішати дистильовану воду з харчовою содою в співвідношенні 1:3.

Пасту ралять нанести на скло круговими рухами за допомогою щітки з м'якою щетиною - або губки. Для складних деталей і невеликих скляних предметів також можна використати стару чисту зубну щітку.

Дайте пасті висохнути - потім її необхідно нанести ще раз. Зачекайте приблизно 10 хвилин, щоб паста висохла, а потім збризніть її нерозбавленим оцтом.

Обережно протріть скляні вироби губкою, щоб прибрати плями. Після цього промийте склянки чистою водою і витріть їх насухо за допомогою серветки з мікрофібри.

Також ці методи можна використовувати не лише для очищення стаканів, а й інших скляних предметів - наприклад, дверцят ванної чи шафи, або ж вікон.