Як почистити рибу без ножа, щоб луска відпала сама

Як почистити рибу, якщо у вас немає ножа

Відділіть голову

Замість ножа використовуйте пальці. Почніть, взявши рибу однією рукою за хвіст, а іншою - за голову. Різко стисніть та поверніть голову риби, щоб відділити її від тулуба.

Видалення внутрішностей

Після відділення голови "розріжте" живіт від хвоста до голови, використовуючи пальці. Потім зігніть рибу уздовж, щоб розділити черевну порожнину. Витягніть внутрішності рукою або за допомогою пальців. Вони повинні вийти досить легко, особливо якщо риба свіжа.

Очищення шкіри

Залиште шкіру або видаліть її, якщо бажаєте. Якщо ви хочете очистити шкіру, використовуйте руки, щоб злущити її від м'яса. При бажанні можна використовувати шматок тканини або серветку для кращого захоплення шкіри.

Промивання

Після очищення внутрішностей промийте рибу під проточною водою, щоб видалити залишки внутрішностей та інших дрібниць.

Ці кроки дозволяють швидко та без використання ножа очистити рибу, але пам'ятайте, що для деяких видів риби або для більш складних операцій чистки все ж краще мати під рукою гострий ніж.