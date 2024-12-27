Як почистити оселедець за хвилину: тримайте інструкцію

Українська фудблогерка Катя Онча користується власними лайфхаками та хитрощами, які допомагають швидко почистити оселедець та отримати філе риби бех кісточок. Спершу оселедець потрібно підготувати: ретельно вимити та перекласти на дощечку для нарізання.

Оскільки наступним кроком буде відрізання голови риби, блогерка поклала на поверхню паперовий рушник, який швидко вбирає рідину та запобігає забрудненню робочої поверхні. Після відрізання голови оселедці, потрібно розрізати черевце риби та за допомогою ножа дістати всі нутрощі.

Для того, щоб риба не була гіркою, Катя ретельно відчищає філе від залишків рибних нутрощів, тупим боком леза ножа. Після цього фудблогерка перевертає рибу черевцем донизу і розпочинає чищення.

Для цього оселедець потрібно надрізати по хребту і знайти початок шкірки біля краю надрізу. Піддіваючи пальцями шкірку, зніміть її з філе. Після цього переверніть рибу на інший бік і так само стягніть плівку.

Як швидко почистити оселедець (скриншот / Катя Онча)

Потім, коли на оселедці не буде шкірки, руками розділіть рибу на дві частини, починаючи від надрізу по хребту риби. Тоді хребет оселедця майже з всіма кісточками залишиться на одній частини філе. Попри те, що існує багато способів чищення риби, завдяки цьому методу філе залишається цілим.

Відділяючи пальцями кісточки від м'якої частини риби, приберіть хребет оселедця разом з хвостом. Огляньте рибу та, у разі необхідності, витягніть з філе маленькі кісточки.

Після цього філе оселедця можна використовувати для приготування страв - салатів або окремої закуски.