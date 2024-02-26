Як почистити клавіатуру MacBook від розлитої рідини та пилу: інструкція

Чого слід уникати під час чищення клавіатури MacBook

Уникайте рідин

Рідина та електроніка - погана комбінація. Ніколи не лийте і не розпорошуйте її безпосередньо на клавіатуру. Навіть якщо ви намагаєтеся очистити стійку пляму, уникайте використання води або розчинів, що чистять, на рідкій основі.

Уникайте абразивних матеріалів

Абразивні матеріали можуть подряпати та пошкодити клавіші. Для чищення завжди використовуйте м'яку безворсову тканину або тканину з мікрофібри.

Не розбирайте клавіатуру

Якщо ви не досвідчений фахівець, ніколи не намагайтеся зняти клавіші MacBook, щоб почистити їх під ними. Це може призвести до пошкодження крихких механізмів та анулювання гарантії.

Як почистити клавіатуру MacBook

Вимкніть MacBook і від'єднайте всі підключені пристрої, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш.

Нахиліть MacBook під кутом: це дозволить будь-якому сміттю природно випасти, коли ви почнете чистку.

Використовуйте балончик зі стисненим повітрям, щоб видалити бруд та пил, що потрапили між клавішами. Розпорошуйте повітря рухами зліва направо і робіть те саме рухами вгору і вниз. Не забувайте тримати балончик у вертикальному положенні, щоб запобігти викиду рідкого палива.

Протріть клавіші: візьміть тканину з мікрофібри та обережно протріть клавіші та поверхню клавіатури.

Що робити, якщо ви пролили напій на клавіатуру MacBook

Вимкніть MacBook і негайно від'єднайте його від мережі. Чим раніше ви вимкнете живлення, тим менша ймовірність серйозного пошкодження електричних компонентів.

Намагайтеся видалити якомога більше рідини. Переверніть MacBook, щоб злити рідину. Не намагайтеся сушити його феном, інакше рідина може проштовхнутись ще далі всередину.

Дайте висохнути: залиште MacBook перевернутим на відкритому місці, що добре провітрюється мінімум на 48 годин, щоб залишки рідини висохли. Не намагайтеся прискорити процес за допомогою джерела тепла.

Віднесіть його до сервісного центру. Якщо ви зробили все можливе, але безрезультатно, настав час віднести ваш MacBook до професіонала. Навіть якщо після висихання ваш ноутбук працює нормально, всередині все ще можуть залишатися залишки, які можуть викликати проблеми надалі, тому про всяк випадок краще перевірити його.