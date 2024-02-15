Сексуальні стосунки - це важлива складова будь-яких партнерських відносин, але вони мають бути здоровими, а для цього варто розмовляти про ваше інтимне життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медичний портал Бережи себе в Instagram.

Не бійтеся проявляти ініціативу

Ми всі боїмося відмови, бо переважно сприймаємо її як "Ти недостатньо приваблива/привабливий".

Насправді ж людина може відмовитися з інших причин, наприклад:

"Я не хочу робити цього зараз, бо погано почуваюся"

"Я тривожуся та не можу зосередитися на тобі в цей момент"

"Саме зараз я хочу обіймів/розмов/подивитися серіал"

"Моє лібідо невисоке зараз".

Кажіть про свої сексуальні бажання

Проговорювати сексуальні практики - це наступний крок після отримання загальної згоди на взаємодію. Це потребує певного ступеня відкритості із собою, знання назв і визначень та відсутності сорому.

Озвучувати свої бажання щодо конкретних практик - це нормально.

Розмовляйте про самозадоволення

Дослідження себе - мастурбація, є абсолютно нормальною та безпечною (лиш не використовуйте предмети, які для цього не призначені).

Самопестощі - це не зрада. Вони не є аналогією сексу, а зовсім окремою практикою.

Мастурбація - це потужний ресурс для розуміння себе, своїх бажань, чутливих точок.

Інформація та підказки, якими ви можете після цього поділитися з партнеркою/партнером, напевне покращують якість вашого сексу.

Як побудувати здорові сексуальні стосунки у парі (фото: Freepik)

Кажіть про ніжність до партнера

Створення глибокої довіри - це завжди про ніжність до людини поряд. Про лагідне ставлення до емоцій, думок, бажань, тіла. Неважливо, про які практики йдеться: мʼякий повільний секс чи жорсткий, трохи екстремальний.

Ніжність допомагає почути партнера чи партнерку - їхні "хочу" та "не хочу", слабкості та пристрасті.

Не бійтеся відмовити партнерові

Ви маєте право зупинити взаємодію на будь-якому етапі. Навіть якщо ви вже в ліжку, уже погодилися на секс і проговорили деталі.

Якщо ви з будь-якої причини відчули дискомфорт або невпевненість, ви можете перервати процес та зупинитися. Це правило є непорушним, і його мають розуміти всі учасниці та учасники сексу.

Визначте стоп-слово

Коли йдеться про будь-які практики, що потенційно можуть викликати біль чи бути травматичними, а також про рольові ігри, ви маєте заздалегідь встановити сигнал, за яким ви зупиняєтеся. Це не лише про фізичну безпеку, але й про психологічну.

Стежте за безпекою під час фізичної взаємодії

Якщо це секс між чоловіком і жінкою, слід зважати на можливість незапланованої вагітності, тому користуйтесь засобами контрацепції.

Презервативи водночас захищають не тільки від незапланованої вагітності, але й від захворювань, що передаються статевим шляхом. Важливо купувати їх у перевірених місцях, як-от аптеки або секс-шопи.

Обовʼязково перевіряйте цілісність презерватива та відповідність вашому розміру.

Секс між одностатевими партнерами/ками не виключає необхідності використовувати контрацепцію, щоб захиститись від інфекційних захворювань.

Не нехтуйте захистом і під час орального сексу - використовуйте спеціальні латексні серветки. За умови, коли партнери різних статей перевірили свій статус на інфекції та є здоровими й водночас не бажають використовувати барʼєрний захист під час сексу, важливо продумати альтернативний варіант для захисту від небажаної вагітності.

Це можуть бути оральні контрацептиви, внутрішньоматкові спіралі або інші методи.

Не забувайте про вакцинацію

Деякі щеплення захищають від інфекцій, які можуть передаватись під час сексу. Наприклад, вакцинація проти гепатиту B, вірусу папіломи людини (ВПЛ), з яким, зокрема, повʼязані 90 % випадків раку шийки матки.

Дбайте про фізичну та психологічну безпеку й насолоджуйтесь сексуальними стосунками в довірливому, безпечному середовищі.