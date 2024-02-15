Как построить здоровые сексуальные отношения в паре
Сексуальные отношения - это важная составляющая любых партнерских отношений, но они должны быть здоровыми, а для этого следует говорить о вашей интимной жизни.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медицинский портал Береги себя в Instagram.
Не бойтесь проявлять инициативу
Мы все боимся отказа, потому что преимущественно воспринимаем ее как "Ты недостаточно привлекательный/привлекательный".
На самом же деле человек может отказаться по другим причинам, например:
- "Я не хочу делать этого сейчас, потому что плохо чувствую себя"
- "Я беспокоюсь и не могу сосредоточиться на тебе в этот момент"
- "Именно сейчас я хочу объятий/разговоров/посмотреть сериал"
- "Мое либидо невысокое сейчас".
Говорите о своих сексуальных желаниях
Проговаривать сексуальные практики - это следующий шаг после получения общего согласия на взаимодействие. Это требует определенной степени открытости с собой, знания названий и определений и отсутствия стыда.
Озвучивать свои желания по конкретным практикам - это нормально.
Разговаривайте о самоудовольствии
Исследование себя - мастурбация, абсолютно нормальной и безопасной (только не используйте предметы, которые для этого не предназначены).
Самолескости - это не измена. Они не аналогия секса, а совершенно отдельная практика.
Мастурбация - это мощный ресурс для понимания себя, своих желаний, чувствительных точек.
Информация и подсказки, которыми вы можете после этого поделиться с партнершей/партнером, наверняка улучшают качество вашего секса.
Как построить здоровые сексуальные отношения в паре (фото: Freepik)
Говорите о нежности к партнеру
Создание глубокого доверия - это всегда о нежности к человеку рядом. О ласковом отношении к эмоциям, мыслям, желаниям, телу. Неважно, о каких практиках идет речь: мягкий медленный секс или жесткий, немного экстремальный.
Нежность помогает услышать партнера или партнершу - их "хочу" и "не хочу", слабости и страсти.
Не бойтесь отказать партнеру
Вы вправе остановить взаимодействие на любом этапе. Даже если вы уже в постели, согласились на секс и проговорили детали.
Если вы по какой-либо причине почувствовали дискомфорт или неуверенность, вы можете прервать процесс и остановиться. Это правило незыблемо, и его должны понимать все участницы и участники секса.
Определите стоп-слово
Когда речь идет о любых практиках, которые могут вызвать боль или быть травматичными, а также о ролевых играх, вы заранее установите сигнал, по которому вы останавливаетесь. Это не только о физической безопасности, но и психологической.
Следите за безопасностью во время физического взаимодействия
Если это секс между мужчиной и женщиной, следует учитывать возможность незапланированной беременности, поэтому пользуйтесь средствами контрацепции.
Презервативы одновременно защищают не только от незапланированной беременности, но и от передаваемых половым путем заболеваний. Важно покупать их в проверенных местах, таких как аптеки или секс-шопы.
Обязательно проверяйте целостность презерватива и соответствие вашему размеру.
Секс между однополыми партнерами не исключает необходимости использовать контрацепцию, чтобы защититься от инфекционных заболеваний.
Не пренебрегайте защитой и во время орального секса - используйте специальные латексные салфетки. При условии, что партнеры разных статей проверили свой статус на инфекции и здоровы и одновременно не желают использовать барьерную защиту во время секса, важно продумать альтернативный вариант для защиты от нежелательной беременности.
Это могут быть оральные контрацептивы, внутриматочные спирали или другие методы.
Не забывайте о вакцинации
Некоторые прививки защищают от инфекций, которые могут передаваться во время секса. Например, вакцинация против гепатита B, вируса папилломы человека (ВПЧ), с которым, в частности, связаны 90% случаев рака шейки матки.
Заботьтесь о физической и психологической безопасности и наслаждайтесь сексуальными отношениями в доверительной, безопасной среде.
Раньше мы рассказывали о том, как работает женское либидо в разные фазы цикла.
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