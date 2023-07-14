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Як пити і не п’яніти. Лікар назвав головні правила

Як пити і при цьому не п’яніти (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вживання алкоголю - шкідлива звичка, проте багато українців час від часу це роблять. Якщо є нагода, за компанію, чи просто хочуть розслабитися. Тому питання, як пити і при цьому зберігати гідність, не п'яніючи, актуальне завжди.

Своїми порадами поділився лікар Юрій Габорець в TikTok.

Знайте міру

Лікар каже, що споживати треба відповідально, знаючи свою міру.

Якщо ж ви відчуваєте, що вам кожного разу треба все більше алкоголю, варто зупинитися. Адже коли людина п'є чимало, але стан сп'яніння не приходить - це одна з ознак алкоголізму.

Не мішайте

Не можна мішати алкоголь, виготовлений з різної сировини. Наприклад, зерновий і винний.

"Якщо горілка, віскі - це зерно, то коньяк і вина - це виноградний спирт. Їх не потрібно змішувати під час застілля", - радить доктор Габорець.

Градус не можна знижувати

Якщо й мішаєте алкоголь за міцністю (пам'ятаєте, що за типом спирту мішати не можна), то градус краще підвищувати, а не знижувати.

Закуска

Медик радить не закусувати чимось важким - всілякими "майонезами". В якості закуски - найкраще легкі салати і нежирні сорти м’яса.

Запивання

Не запивайте міцний алкоголь солодкими газованими напоями, а тим більше - пивом. Краще оберіть просту воду.

Пам'ятайте, що безпечної дози алкоголю не існує. Навіть споживання невеликих доз спиртного час від часу може призвести до розвитку шкідливої звички.

Раніше лікар також розповів, що трапиться, якщо пити пиво щодня.

Також читайте, які зміни щодо сигарет і алкоголю скоро чекають на українців.

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