Как пить и не пьянеть. Врач назвал главные правила

Знайте меру

Врач говорит, что потреблять нужно ответственно, зная свою меру.

Если вы чувствуете, что вам каждый раз нужно все больше алкоголя, стоит остановиться. Ведь когда человек пьет немало, но состояние опьянения не приходит - это один из признаков алкоголизма.

Не мешайте

Нельзя мешать алкоголь, изготовленный из разного сырья. К примеру, зерновой и винный.

"Если водка, виски - это зерно, то коньяк и вина - это виноградный спирт. Их не нужно смешивать во время застолья", - советует доктор Габорец.

Градус нельзя снижать

Если и мешаете алкоголь по крепости (помните, что по типу спирта мешать нельзя), то градус лучше повышать, а не снижать.

Закуска

Медик советует не закусывать чем-нибудь тяжелым - всевозможными "майонезами". В качестве закуски - лучше всего легкие салаты и нежирные сорта мяса.

Запивание

Не запивайте крепкий алкоголь сладкими газированными напитками, а тем более - пивом. Лучше выберите простую воду.

Помните, что безопасной дозы алкоголя нет. Даже потребление небольших доз спиртного время от времени может привести к развитию вредной привычки.