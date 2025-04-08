Ніякої хімії! Цей простий спосіб підвищить урожай на городі в рази

Що таке перліт

Перліт - це природне вулканічне скло, яке після нагрівання розпушується та стає дуже легким і пористим. У вигляді дрібних білих кульок він прекрасно тримає вологу, забезпечує вентиляцію коренів і покращує структуру ґрунту.

Його застосовують у садівництві, будівництві та навіть в промисловості. Найбільше ж він проявляє свої суперздібності саме на грядках і в квіткових горщиках. Завдяки своїй пористості перліт зберігає воду і повільно її віддає, чим і підкорює серця садівників.

Чому перліт такий корисний для рослин

По-перше, він запобігає ущільненню ґрунту та забезпечує кореням доступ до повітря - а це майже як дихати свіжим повітрям після дощу.

По-друге, перліт не дає волозі застоюватися, знижуючи ризик кореневої гнилі.

Він ідеально підходить для сумішей з торфом або кокосовим волокном, створюючи комфортне середовище для росту. Завдяки своїм властивостям перліт підтримує стабільну температуру навколо коріння. Результат - міцніші, швидше ростучі рослини, навіть без краплі хімії.

Вода завжди під контролем

Перліт - мов акумулятор вологи: він вбирає воду, а потім поступово віддає її рослинам у потрібний момент. Це надзвичайно корисно в теплицях, контейнерах і навіть у відкритому ґрунті під час посухи.

Особливо добре перліт працює в гідропоніці, де немає землі, а волога - головний носій поживи. Він зберігає рідину, не перетворюючи грядку на болото. Така водна стабільність значно підвищує врожайність культур.

Трохи перліту у ґрунті підвищує урожайність (фото: Pexels.com)

Чим перліт корисний для розсади

Якщо ви вирощуєте розсаду, то перліт - це справжній порятунок. Його змішують з торфом у пропорції 1:1, щоб отримати ідеальне середовище для розвитку молодих рослин. Він запобігає перегріванню і переохолодженню, що особливо важливо при зміні температур.

Перліт також використовується як дренажний шар у горщиках - особливо для кімнатних рослин. Така проста добавка дозволяє малюкам-рослинам рости здоровими й сильними.

Агроперліт чи перліт - у чому різниця?

Агроперліт - це оброблена форма природного перліту, створена спеціально для сільського господарства. Він зазвичай більший за розміром, має білий або бежевий колір і краще розчиняється у ґрунті з часом. Його легко знайти в садових магазинах у фасованому вигляді.

Агроперліт використовують у таких же пропорціях, як і звичайний перліт, але з трохи вищою ефективністю. Він швидше адаптується до ґрунту і дає рослинам більше користі у коротші строки.

Як і скільки додавати перліту

Для відкритого ґрунту достатньо 300-400 г перліту на 1 кв.м, або ж змішати його з землею у співвідношенні 1:3. У горщиках досить 50-100 мл перліту на один вазон, щоб забезпечити ідеальний дренаж.

Можна також змішувати перліт з вермікулітом, щоб підсилити ефект вологоутримання. У якості мульчі перліт запобігає утворенню кірки та перегріву поверхні ґрунту. Це універсальна добавка, яка не потребує особливих навичок, але дає реальний результат.