Як підвищити енергію без кави: ці продукти вам точно допоможуть

Щоб замінити каву, якщо ви її не любите або не можете вживати велику кількість кофеїну, достатньо звернути увагу на інші прості продукти. Більшість із них є практично у кожному будинку. Вони не тільки підвищать енергію, додадуть сил, а й підвищать працездатність та концентрацію.

Вода з лимоном

Додайте у звичайну воду пару часточок лимона або лимонний сік - і ваш звичайний напій перетвориться на енергетичну бомбу. Гідратація та підтримка електролітів у нормі стануть ефективним способом підвищити сили та стійкість організму.

Свіжі фрукти

Фруктоза та клітковина допомагають підвищити рівень цукру в крові, а значить – підбадьориться. Додайте у свій сніданок чорницю, полуницю та йогурт. Також добре допомагають зарядити енергією яблука та банани. Фрукти також можуть стати чудовим перекушуванням протягом дня.

Горіхи

У кеш'ю, мигдалі та фундуку велика кількість магнію, який допомагає перетворювати цукор на енергію. А ще в горіхах є клітковина, яка допомагає згладити цукрові піки після їди. Горіхи чудово втамовують голод і достатньо кількох штук, щоб ви знову були у строю.

Темний шоколад

Пару шматочків темного шоколаду – це не розкіш, а необхідна доза для вашої енергії. У такому шоколаді міститься натуральний стимулятор теобромін, у якого дія схожа на кофеїн. Цей стимулятор підвищує настрій та заряджає енергією на весь день.

Квашена капуста

Доповніть м'ясну страву квашеною капустою і ви отримаєте заряд енергії. У такій капусті містяться пробіотики, які покращують роботу травної системи. Вашому організму знадобиться менше енергії, щоб переварити важку їжу та її залишиться більше для виконання різних справ. Особливо корисна гостра квашена капуста.

Кардамон

Це корисна спеція, яка прийшла до нас з Азії, має важливу властивість – вона здатна стимулювати кровотік за рахунок розширення дрібних кровоносних судин. Додайте кардамон у страви або в каву. Або випийте чашку чаю масала, щоб швидко відновити сили.