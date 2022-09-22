Как повысить энергию без кофе: эти продукты вам точно помогут

Чтобы заменить кофе, если вы его не любите или вы не можете употреблять большое количество кофеина, достаточно обратить внимание на другие простые продукты. Большинство из них есть практически в каждом доме. Они не только повысят энергию, придадут сил, но и повысят работоспособность и концентрацию.

Вода с лимоном

Добавьте в обычную воду пару долек лимона или лимонный сок - и ваш обычный напиток превратиться в энергетическую бомбу. Гидратация и поддержка электролитов в норме станут эффективным способом повысить силы и устойчивость организма.

Свежие фрукты

Фруктоза и клетчатка помогают повысить уровень сахара в крови, а значит - взбодрится. Добавьте в свой завтрак чернику, клубнику и йогурт. Также хорошо помогают зарядить энергией яблоки и бананы. Фрукты также могут стать отличным перекусом в течение дня.

Орехи

В кешью, миндале и фундуке большое количество магния, который помогает превращать сахар в энергию. А еще в орехах есть клетчатка, которая помогает сгладить сахарные пики после приема пищи. Орехи отлично утоляют голод и достаточно нескольких штук, чтобы вы снова были в строю.

Темный шоколад

Пару кусочков темного шоколада - это не роскошь, а необходимая доза для вашей энергии. В таком шоколаде содержится натуральный стимулятор теобромин, у которого действие похоже на кофеин. Этот стимулятор повышает настроение и заряжает энергией на весь день.

Квашеная капуста

Дополните мясное блюдо квашеной капустой, и вы получите заряд энергии. В такой капусте содержатся пробиотики, которые улучшают работу пищеварительной системы. Вашему организму понадобится меньше энергии, чтобы переварить тяжелую пищу и ее останется больше для выполнения различных дел. Особенно полезна острая квашеная капуста.

Кардамон

Это полезная специя, которая пришла к нам из Азии, имеет важное свойство - она способна стимулировать кровоток за счет расширения мелких кровеносных сосудов. Добавьте кардамон в ваши блюда или в кофе. Или же выпейте чашку чаю масала, чтобы быстро восстановить силы.