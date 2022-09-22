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Как повысить энергию без кофе: эти продукты вам точно помогут

Фото: Чем можно заменить кофе для восстановления сил и энергии (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Работоспособность и энергия в начале осени существенно падает, так как организму нужно время для перестройки. Поэтому в первые холодные недели хочется спать и нет сил на работу или физическую активность. Люди пьют больше кофе, но это мало помогает.

Какие продукты помогут повысить энергию и добавят сил без кофе - читайте в материале ниже.

Чтобы заменить кофе, если вы его не любите или вы не можете употреблять большое количество кофеина, достаточно обратить внимание на другие простые продукты. Большинство из них есть практически в каждом доме. Они не только повысят энергию, придадут сил, но и повысят работоспособность и концентрацию.

Вода с лимоном

Добавьте в обычную воду пару долек лимона или лимонный сок - и ваш обычный напиток превратиться в энергетическую бомбу. Гидратация и поддержка электролитов в норме станут эффективным способом повысить силы и устойчивость организма.

Свежие фрукты

Фруктоза и клетчатка помогают повысить уровень сахара в крови, а значит - взбодрится. Добавьте в свой завтрак чернику, клубнику и йогурт. Также хорошо помогают зарядить энергией яблоки и бананы. Фрукты также могут стать отличным перекусом в течение дня.

Орехи

В кешью, миндале и фундуке большое количество магния, который помогает превращать сахар в энергию. А еще в орехах есть клетчатка, которая помогает сгладить сахарные пики после приема пищи. Орехи отлично утоляют голод и достаточно нескольких штук, чтобы вы снова были в строю.

Темный шоколад

Пару кусочков темного шоколада - это не роскошь, а необходимая доза для вашей энергии. В таком шоколаде содержится натуральный стимулятор теобромин, у которого действие похоже на кофеин. Этот стимулятор повышает настроение и заряжает энергией на весь день.

Квашеная капуста

Дополните мясное блюдо квашеной капустой, и вы получите заряд энергии. В такой капусте содержатся пробиотики, которые улучшают работу пищеварительной системы. Вашему организму понадобится меньше энергии, чтобы переварить тяжелую пищу и ее останется больше для выполнения различных дел. Особенно полезна острая квашеная капуста.

Кардамон

Это полезная специя, которая пришла к нам из Азии, имеет важное свойство - она способна стимулировать кровоток за счет расширения мелких кровеносных сосудов. Добавьте кардамон в ваши блюда или в кофе. Или же выпейте чашку чаю масала, чтобы быстро восстановить силы.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты помогают быстро согреться в холода.

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