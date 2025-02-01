Як підібрати стрижку для тонкого волосся: стилістка поділилася лайфхаками (відео)

Тонке волосся

Тонке волосся - це волосся, яке має малий діаметр. Тобто кожна волосинка за своєю структурою тонка, що робить волосся більш м'яким і менш об'ємним. Тонке волосся може бути як густим, так і рідким, тобто кількість волосся на голові може бути нормальною або навіть високою, але саме волосся буде тонким.

Рідке волосся

Рідке волосся - це явище, коли волосся на голові менше, ніж зазвичай. Тобто у людини з рідким волоссям менше волосків у загальній масі. Це може бути пов'язано з природною схильністю або з втратою волосся з різних причин (наприклад, через стрес, неправильний догляд або захворювання). Рідке волосся може бути як тонким, так і більш густим за текстурою.

Як підібрати стрижку для тонкого волосся?

Тонке і рідке волосся

Якщо у вас тонке і рідке волосся, уникайте довгих стрижок, адже вони підкреслюють відсутність об'єму.

Найкраще підійдуть каре з рівним зрізом, боб до підборіддя або піксі з мінімальним градуюванням. Такі стрижки надають волоссю густішого вигляду.

Тонке і густе волосся

Якщо ваше волосся тонке, але густе, вам підійдуть варіанти з легким градуюванням, щоб додати об'єму і текстури.

Розгляньте градуйоване піксі, якщо полюбляєте коротке волосся або градуйоване каре до середини шиї, каскад до плечей чи навіть довге градуйоване каре.

Довге тонке волосся

Якщо у вас довге волосся, спробуйте легкі текстуровані хвилі.

М'які хвилі або кучері - чудовий спосіб додати об'єму і структури. Використовуйте плойку або праску для завивки, але не робіть занадто щільні локони. Легкі текстуровані хвилі створять ефект густого волосся.

Чубчик

Чубчик, особливо трохи рваний або довгий, може додати об'єму і приховати видимість тонкого волосся. Добре підібраний чубчик зробить образ цікавішим і буде акцентувати увагу на очах.

Об'єм на маківці

Щоб створити ілюзію густоти, можна зробити об'єм біля коріння. Для цього можна використовувати мус або спрей для об'єму і висушити волосся, нахиляючи голову вниз. Також можна використовувати великі бігуді або накрутити волосся на щипці для створення об'єму біля коріння.