Как подобрать стрижку для тонких волос: стилист поделилась лайфхаками (видео)

Тонкие волосы

Тонкие волосы - это волосы, которые имеют малый диаметр. То есть каждый волосок по своей структуре тонкий, что делает волосы более мягкими и менее объемными. Тонкие волосы могут быть как густыми, так и редкими, то есть количество волос на голове может быть нормальным или даже высоким, но сами волосы будут тонкими.

Редкие волосы

Редкие волосы - это явление, когда волос на голове меньше, чем обычно. То есть у человека с редкими волосами меньше волосков в общей массе. Это может быть связано с природной предрасположенностью или с потерей волос по разным причинам (например, из-за стресса, неправильного ухода или заболевания). Редкие волосы могут быть как тонкими, так и более густыми по текстуре.

Как подобрать стрижку для тонких волос?

Тонкие и редкие волосы

Если у вас тонкие и редкие волосы, избегайте длинных стрижек, ведь они подчеркивают отсутствие объема.

Лучше всего подойдут каре с ровным срезом, боб к подбородку или пикси с минимальной градуировкой. Такие стрижки придают волосам более густой вид.

Тонкие и густые волосы

Если ваши волосы тонкие, но густые, вам подойдут варианты с легким градуированием, чтобы добавить объем и текстуру.

Рассмотрите градуированное пикси, если любите короткие волосы или градуированное каре до середины шеи, каскад до плеч или даже длинное градуированное каре.

Длинные тонкие волосы

Если у вас длинные волосы, попробуйте легкие текстурированные волны.

Мягкие волны или кудри - отличный способ добавить объем и структуру. Используйте плойку или утюжок для завивки, но не делайте слишком плотные локоны. Легкие текстурированные волны создадут эффект густых волос.

Челка

Челка, особенно немного рваная или длинная, может добавить объема и скрыть видимость тонких волос. Хорошо подобранная челка сделает образ более интересным и будет акцентировать внимание на глазах.

Объем на макушке

Чтобы создать иллюзию густоты, можно сделать объем у корней. Для этого можно использовать мусс или спрей для объема и высушить волосы, наклоняя голову вниз. Также можно использовать крупные бигуди или накрутить волосы на щипцы для создания объема у корней.