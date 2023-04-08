Як підібрати модну стрижку за формою обличчя: 7 підказок від стиліста (фото)

Вдала стрижка здатна підкреслити індивідуальні риси обличчя, а от незначні недоліки - приховати. Натомість неправильно підібрана довжина волосся і форма навпаки акцентуватиме на недосконалостях у зовнішності.
Про те, як підібрати стрижку під індивідуальні параметри, розповіла стилістка Олена Шевченко на своїй сторінці в Instagram.
"Ваша зачіска - це основа вашої портретної зони. У вас можуть бути 100 разів натуральні коси по пояс, які перетворюють вас на пані передпенсійного віку, що самотужки, тими косами, тягне на собі 3 роботи та 2 дітей", - каже експерт.
Навіть довге волосся повинно мати форму, об‘єм та оформленість.
"Нема нічого страшного в тому, щоб його зрізати. Світ не перестане крутитись, а ви не перестанете бути жінкою. Скоріше навпаки - рівень сексуальності, жіночності та елегантності сягне тих висот, про які ви і не мріяли", - говорить Шевченко.
Пояснює, що довге волосся з посіченими, тонкими та пересушеними кінчиками грають з вами злий жарт. Адже довжина є, але вона має занедбаний та тьмяний вигляд.
"Найтрендовіша стрижка та укладка - це каскад в стилі 90-х та бігуді. Коли величезний об‘єм і волосся падає, що на плечі шарами. Але перш ніж робити таку красу, пам‘ятайте, що вкладати таку зачіску треба хвилин 40, тримаючи руки догори", - каже стиліст.
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