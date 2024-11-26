Як підготувати взуття до ожеледиці, щоб не впасти: 8 практичних порад

Лейкопластир

Тканинний медичний лейкопластир чудово зменшує ковзання по льоду. Приклейте дві довгі смужки на підошву взуття вздовж її довжини. Ефект буде помітним одразу, але врахуйте, що волога може швидко відклеїти пластир. Цей метод ідеальний для короткочасного використання.

Наждачний папір

Наждачний папір може стати вашим союзником у боротьбі з ожеледицею. Приклейте шматочки наждачного паперу до підошви за допомогою суперклею. Альтернативою є натирання підошви наждачкою, що створює шорсткість для кращого зчеплення.

Повсть

Непотрібні шматочки повсті, наприклад, від старих валянків, можна використати для взуття. Приклейте їх до підошви міцним клеєм і дочекайтеся висихання. Такий метод дуже ефективний навіть у сильну ожеледицю.

Пісок і клей

Нанесіть на підошву малюнок із клею та присипте його сухим піском. Після висихання взуття буде забезпечене ефективним антиковзаючим покриттям. Метод досить довговічний, але піщинки можуть залишати сліди вдома. Застосовуйте цей спосіб лише для вуличного взуття.

Льодоступи

Льодоступи - це зручні накладки з шипами, які легко одягаються на взуття. Вони доступні в магазинах і забезпечують надійне зчеплення з кригою. Перед покупкою обов’язково приміряйте виріб, щоб він добре сидів на взутті.

Шкарпетки

Якщо вас застала ожеледиця без підготовки, скористайтеся звичайними шкарпетками. Надягніть їх поверх взуття - це створить додаткове зчеплення з поверхнею. Спосіб підходить для короткочасних прогулянок. Хоч вигляд може бути смішним, але безпека понад усе.

Лак для волосся

Якщо під рукою немає інших засобів, можна скористатися лаком для волосся. Рясно розпиліть його на підошву, щоб створити тимчасове шорстке покриття. Ефект тримається недовго, але може допомогти у критичний момент.

Професійне нанесення антиковзного покриття

Обробка взуття у майстерні - надійний спосіб убезпечити себе взимку. Фахівці можуть нанести спеціальне антиковзаюче покриття або поглибити протектор підошви. Така послуга збереже естетику вашого взуття і забезпечить його довговічність.