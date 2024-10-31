Як підготувати дім до Хелловіну за кілька годин

Підготовка до Хелловіну не обов’язково повинна займати багато часу. З кількома простими ідеями для декору, які можна зробити власноруч, ваш дім перетвориться на стильний осередок святкової містики всього за кілька годин.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує поради, що підійдуть як для великих будинків, так і для невеликих квартир, створюючи чарівну атмосферу з мінімумом зусиль і витрат.

Традиційні гарбузи з мінімалістичним декором

Гарбузи - один із головних символів Хелловіну, і для швидкого декору ви можете просто прикрасити їх маркерами або фарбами.

Замість вирізання, намалюйте на гарбузах моторошні обличчя або прикрасьте їх улюбленими візерунками. Такий спосіб заощадить час, а також дозволить створити оригінальні і менш брудні прикраси. Додайте до них свічки або гірлянди, і ваші гарбузи засяють таємничим світлом.

Гарбузи можна не вирізати, а розмалювати (фото: Freepik.com)

Штучні павутинки та "страшні" прикраси на меблях

Павутинки з білого мотузка чи ниток можна швидко розтягнути по меблях та кутах кімнат. Додайте пластикових павучків чи кажанів, які можна закріпити на шнурі або приклеїти на стіни.

Така прикраса створює миттєвий ефект занедбаного дому, що додає загадковості та моторошної атмосфери. Це легко, а матеріали доступні в будь-якому магазині канцелярії чи рукоділля.

Летючі миші та силуети на вікнах

Для створення силуетів мишей та інших страхітливих фігур виріжте їх із чорного паперу. Закріпіть готові вироби на вікнах або стінах, використовуючи клейкі стрічки.

Летючі миші, павучки та інші темні силуети створять відчуття присутності "непроханих гостей". Така деталь миттєво перетворить ваш дім, навіть якщо у вас обмаль часу.

Павутиння з вати та летючі миші - прості та дешеві прикраси (фото: Freepik.com)

Містичне освітлення з ліхтариками та свічками

М’яке, приглушене світло - один із найкращих способів створити хелловінську атмосферу. Використовуйте ліхтарики або маленькі лампочки, щоб підсвітити декор і додати загадковості.

Червоні або помаранчеві свічки також створюють святковий ефект і підійдуть навіть для вечірки. Якщо є можливість, розставте свічки біля дзеркал або гарбузів для підсилення ефекту.

Моторошні написи та таблички

Створіть таблички з написами "Вхід на власний страх", "Не турбувати" або "Тут живуть примари". Це можуть бути прості картонки, які ви прикріпите на двері або вікна, щоб привітати гостей незвичними посланнями. Розвішені по дому, такі елементи додають інтриги та налаштовують на веселий святковий настрій.

Страшні написи - ще один простий вид прикрас на Хелловін (фото: Freepik.com)

Ручні прикраси з підручних матеріалів

Не обов’язково купувати багато спеціальних прикрас - зробіть їх власноруч зі старих речей. Наприклад, старі простирадла перетворіть на привидів, розвісивши їх у кутках кімнат.

Чорні стрічки чи мотузки можна перетворити на змій, розставивши їх по полицях. Швидкі, оригінальні рішення з підручних матеріалів дозволяють створити атмосферу Хелловіну в домі без значних затрат.