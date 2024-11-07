Як підготувати аґрус і смородину до зими, щоб зібрати потім рекордний урожай
Для успішної зимівлі аґрусу та смородини необхідний комплекс заходів, які допомагають зберегти кущі здоровими та готовими до весняного пробудження. Які дії допоможуть збільшити урожай ягід наступного року?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні етапи підготовки ягідних чагарників до зими.
Смородина
Обрізка: після опадання листя необхідно видалити старі гілки (старше 6 років), хворі та сухі пагони, а також прикореневу поросль. Це покращить циркуляцію повітря та зменшить ризик розвитку захворювань, підвищивши стійкість куща до морозів.
Обробка: профілактичне обприскування кущів 3%-ним розчином бордоської рідини або препаратом на основі міді захистить смородину від грибкових інфекцій, які можуть уразити рослини під час відлиги чи у вологу зиму.
Розпушування та підживлення: після обрізки важливо розпушити ґрунт навколо кущів, глибина не повинна перевищувати 10 см, щоб не пошкодити коріння.
Потім внесіть суперфосфат (40-50 г на кв. м) та хлористий калій (50-70 г під кущ). Ці добрива зміцнять кореневу систему та сприятимуть накопиченню поживних речовин на зиму.
Вологозарядний полив: якщо осінь була сухою, для збереження вологи в ґрунті проведіть рясний полив - по 2-3 відра води на кожен кущ. Це допоможе корінню смородини не пересохнути під час зимових морозів.
Аґрус треба правильно підготувати до зими (фото: Pixabay.com)
Аґрус
Обрізання та очищення: після опадання листя також обріжте аґрус, видаливши пошкоджені, старі пагони та бур'яни навколо куща. Це забезпечить хорошу освітленість та вентиляцію, що зменшить ризик захворювань і полегшить зимівлю.
Захист від хвороб: як і смородину, аґрус потрібно обробити бордоською рідиною або мідними препаратами для профілактики грибкових захворювань, які можуть з’являтися на гілках у вологу погоду.
Підживлення та мульчування: під кущі аґрусу варто додати фосфорно-калійні добрива, а також компост або золу для забезпечення рослини поживними речовинами. Якщо золи немає, підійдуть калійні добрива в гранулах - близько 30 г на кв. м. Це покращить зимостійкість рослини.
Полив та укриття: у регіонах із суворими зимами аґрус варто вкривати - досить зв’язати пагони та накрити агроволокном чи спеціальним матеріалом, що пропускає повітря. Укриття повинно запобігати пересиханню гілок і сприяти збереженню оптимальної вологості.
Додатковий захист і мульчування
Для додаткового захисту від морозів кущі смородини та аґрусу можна мульчувати. Використовуйте сухе листя, компост, тирсу або торф, укладаючи шар завтовшки 5-7 см навколо основи кожного куща.
Мульча допомагає утримати вологу в ґрунті, запобігає промерзанню коріння і навесні сприяє активнішому прогріванню ґрунту. З приходом весни мульчу можна буде трохи розпушити, щоб покращити повітрообмін і водопроникність ґрунту.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Bob Vila, Gardener's World, Old Farmers' Almanac.