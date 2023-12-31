Як підбити підсумки року і не розчаруватися

Згадайте свої досягнення

Наш розум налаштований зосереджуватися на негативі: невдачі, невиконані плани, втрачені моменти та можливості. Навіть коли ми досягаємо цілей, ми забуваємо про перемоги так само швидко, як вони приходять.

Натомість подумайте, чого навчилися, що здобули, в чому стали сильнішими та кращими. Перегляньте записи із планами, фотогалерею в телефоні, щоб згадати яскраві моменти, пригадайте нових людей, яких ви зустріли, що нового спробували, який корисний і новий досвід отримали.

Як підбити підсумки року (фото: Freepik)

Проаналізуйте всі сфери життя

Щоб помітити рух та зміни складіть список важливих сфер життя та задайте собі питання про кожну з них. Наприклад:

Робота

над чим працювали, як розширили професійні навички?

які виклики були?

чим найбільше пишаєтеся?

Здоров'я

що корисного було зроблено для свого здоров’я?

як в цілому змінився стан?

найбільш стресові періоди.

Особисте життя

чи достатньо часу проводили з близькими?

з якими викликами чи конфліктами зіткнулися?

найкращі моменти.

Саморозвиток

чого нового навчилися?

як нові знання вплинули на вас?

які перепони були на шляху?

Відпочинок

чи достатньо відпочивали?

чи проводили свій час як хотіли?

які найяскравіші моменти запам‘яталися?

Виберіть фаворита 2023 року

Виберіть подію чи досягнення за останній рік, яка найбільше за все вам запам'яталася, змінила життя на краще або зробила вас сильнішими чи щасливішими. Така проста вправа допоможе запам'ятати цей рік в кращому світлі та відпустити невдачі та негатив.