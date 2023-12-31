Як підбити підсумки року і не розчаруватися

Напередодні Нового року майже кожен з нас підбиває підсумки року, що минає і це може дуже сильно вплинути на емоційний стан, адже заплановане не завжди здійснюється.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в instagram, розповідає, як правильно підбити підсумки та, щоб не розчаруватися в собі.
Наш розум налаштований зосереджуватися на негативі: невдачі, невиконані плани, втрачені моменти та можливості. Навіть коли ми досягаємо цілей, ми забуваємо про перемоги так само швидко, як вони приходять.
Натомість подумайте, чого навчилися, що здобули, в чому стали сильнішими та кращими. Перегляньте записи із планами, фотогалерею в телефоні, щоб згадати яскраві моменти, пригадайте нових людей, яких ви зустріли, що нового спробували, який корисний і новий досвід отримали.
Як підбити підсумки року (фото: Freepik)
Щоб помітити рух та зміни складіть список важливих сфер життя та задайте собі питання про кожну з них. Наприклад:
Робота
Здоров'я
Особисте життя
Саморозвиток
Відпочинок
Виберіть подію чи досягнення за останній рік, яка найбільше за все вам запам'яталася, змінила життя на краще або зробила вас сильнішими чи щасливішими. Така проста вправа допоможе запам'ятати цей рік в кращому світлі та відпустити невдачі та негатив.
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