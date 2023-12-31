Как подвести итоги года и не разочароваться

В канун Нового года почти каждый из нас подводит итоги уходящего года и это может очень сильно повлиять на эмоциональное состояние, ведь запланированное не всегда осуществляется.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в instagram , рассказывает, как правильно подвести итоги и, чтобы не разочароваться в себе.
Наш разум настроен сосредотачиваться на негативе: неудачи, невыполненные планы, упущенные моменты и возможности. Даже когда мы достигаем целей, мы забываем о победах так же быстро, как они приходят.
Подумайте, чему научились, что получили, в чем стали сильнее и лучше. Просмотрите записи с планами, фотогалерею в телефоне, чтобы вспомнить яркие моменты, вспомните новых людей, которых вы встретили, что нового попробовали, полезный и новый опыт получили.
Как подвести итоги года (фото: Freepik)
Чтобы заметить движение и изменения, составьте список важных сфер жизни и задайте себе вопрос о каждой из них. К примеру:
Работа
Здоровье
Личная жизнь
Саморазвитие
Отдых
Выберите событие или достижение за последний год, которое больше всего вам запомнилось, изменило жизнь к лучшему или сделало вас сильнее или счастливее. Такое простое упражнение поможет запомнить этот год в лучшем свете и отпустить неудачи и негатив.
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