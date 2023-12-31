Как подвести итоги года и не разочароваться

Вспомните свои достижения

Наш разум настроен сосредотачиваться на негативе: неудачи, невыполненные планы, упущенные моменты и возможности. Даже когда мы достигаем целей, мы забываем о победах так же быстро, как они приходят.

Подумайте, чему научились, что получили, в чем стали сильнее и лучше. Просмотрите записи с планами, фотогалерею в телефоне, чтобы вспомнить яркие моменты, вспомните новых людей, которых вы встретили, что нового попробовали, полезный и новый опыт получили.

Как подвести итоги года (фото: Freepik)

Проанализируйте все сферы жизни

Чтобы заметить движение и изменения, составьте список важных сфер жизни и задайте себе вопрос о каждой из них. К примеру:

Работа

над чем работали, как расширили профессиональные навыки?

какие вызовы были?

чем больше гордитесь?

Здоровье

что полезного было сделано для своего здоровья?

как в целом изменилось состояние?

наиболее стрессовые периоды.

Личная жизнь

достаточно ли времени проводили с близкими?

с какими вызовами или конфликтами столкнулись?

лучшие моменты.

Саморазвитие

чему новому научились?

как новые знания повлияли на вас?

какие препятствия были на пути?

Отдых

достаточно ли отдыхали?

проводили ли свое время как хотели?

какие самые яркие моменты запомнились?

Выберите фаворита 2023 года

Выберите событие или достижение за последний год, которое больше всего вам запомнилось, изменило жизнь к лучшему или сделало вас сильнее или счастливее. Такое простое упражнение поможет запомнить этот год в лучшем свете и отпустить неудачи и негатив.