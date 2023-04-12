Як пережити Великдень без шкоди для фігури: 5 дієвих порад від тренера

Більше рухайтесь

Жир в організмі накопичується лише тоді, коли в нього надходить більше калорій, ніж він їх використовує. Враховуючи, що на свята їжа калорійна, її багато і вона так і проситься до рота, нам треба зробити так, щоб організм витрачав багато калорій. Єдиний дієвий спосіб - фізична активність.

Їжте тільки тоді, коли зголодніли

Свята - не привід їсти без зупину. Адекватна харчова поведінка передбачає вживання їжі лише в голодному стані. Це правило розповсюджується і на свята.

Факт того, що у холодильнику лежить ковбаса, салати чи інші страви, спокушатиме. Але з цим слід боротися. Як тільки з'явився імпульс піти пожувати, одразу запитуйте себе чи справді ви голодні.

Почніть трапезу із ситної їжі

За святковим столом починайте трапезу із некалорійної їжі, заповніть нею шлунок і тоді для ковбаси, паски й шинки залишиться менше місця. Спочатку варто їсти овочеві салати, фрукти, нежирне м'ясо і рибу.

Практикуйте періодичне голодування

Якщо вас запросили в гості, то варто йти туди голодним. Так не перевищите кількість калорій. Адже переїдання - це не об'ємний прийом, а споживання більше калорій, ніж ви потратили за день.

Дозуйте алкоголь і вибирайте без зайвих калорій

Алкоголь для фігури, по суті, нейтральний. Там такі ж калорії як і в інших продуктах. Але слід врахувати, що крім калорійного етанолу, у спиртному може бути багато цукрів та жирів.

Мандзяк радить вибирати сухі вина або щось міцне, типу горілки, коньяку, віскі. Але не варто зловживати спиртним.