Как пережить Пасху без вреда для фигуры: 5 действенных советов от тренера

Больше двигайтесь

Жир в организме накапливается только тогда, когда в него поступает больше калорий, чем он использует. Учитывая, что на праздники пища калорийная, ее много и она так и просится в рот, нам нужно сделать так, чтобы организм тратил много калорий. Единственный действенный способ - физическая активность.

Ешьте только тогда, когда проголодались

Праздники - не повод есть без остановки. Адекватное пищевое поведение предполагает употребление пищи только в голодном состоянии. Это правило распространяется и по праздникам.

Факт того, что в холодильнике лежит колбаса, салаты или другие блюда, будет соблазнять. Но с этим следует бороться. Как только появился импульс пойти пожевать, сразу спрашивайте себя, действительно ли вы голодны.

Начните трапезу с сытной пищи

За праздничным столом начинайте трапезу с некалорийной пищи, заполните ею желудок и тогда для колбасы, паски и ветчины останется меньше места. Сначала следует есть овощные салаты, фрукты, нежирное мясо и рыбу.

Практикуйте периодическую голодовку

Если вас пригласили в гости, то следует идти туда голодным. Так не превысите количество калорий. Ведь переедание - это не объемный прием, а употребление больше калорий, чем вы потратили за день.

Дозируйте алкоголь и выбирайте без лишних калорий

Алкоголь для фигуры, в сущности, нейтрален. Там такие же калории, как и в других продуктах. Но следует учесть, что кроме калорийного этанола в спиртном может быть много сахаров и жиров.

Мандзяк советует выбирать сухие вина или что-нибудь крепкое, типа водки, коньяка, виски. Но не стоит злоупотреблять спиртным.