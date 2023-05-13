Як перевірити сумісність із партнером: вчені назвали 24 важливі чинники

Як перевірити сумісність із партнером

Вчені із Падуанського університету у новому дослідженні прагнули зрозуміти, які чинники впливають на сумісність сексуальних та романтичних партнерів.

У дослідженні взяли участь 274 учасники, середній вік яких склав 28 років. Більшість з них були самотніми гетеросексуалами, які ніколи не були одружені.

Вчені опитали учасників дослідження і склали список із понад 150 факторів, які важливі для стосунків. Тоді дані зіставили й вивели коротший список, які є найважливішими у сумісності партнерів.

Фактори, які є ключовими для сумісності партнерів: спосіб життя, думки, емоції, походження, соціальність, романтизм, мораль, родина, клас, їжа, відчуття, релігія, відповідність, дозвілля, зовнішній вигляд, робота, конфліктність, емпатія, гумор, місце проживання, мова, інтелект, ентузіазм та активність.

Дослідження показало, що учасники вибирали партнера на основі способу життя, моралі та думок. А от такі чинники, як освіта, релігія та інтелект були не менш важливими.

Результати також показали, що сумісність із різних факторів була важливою для довготривалих стосунків. А для короткотривалих - достатньо було "зійтися" на зовнішності та інтелекті.

Дослідження показало, що спосіб життя та мислення мають більше значення для стосунків, ніж релігія та освіта (фото: freepik)

Чи різняться вимоги до партнера у чоловіків та жінок

Вчені виявили, що для чоловіків та жінок важливі різні чинники. Наприклад, чоловіки в середньому більше дбали про сумісність емоцій та дій, а жінки були перебірливішими. Вони більше думали про сумісність у способі життя, думках, моралі, конформізмі, зовнішності та емпатії.

Співавторка дослідження Зофія Чайбок заявляє, що проблема в тому, що в опитуванні взяли участь 225 жінок і всього 49 чоловіків. А цього замало, щоб впевнено сказати, що ці 24 фактори відображають погляди чоловіків.

Дослідники також включили до аналізу різні стилі кохання. Учасників розділили на 5 груп:

ерос - пристрасні та сильні емоції, бажання романтики;

людус - більш грайливий і невимушений підхід;

сторге - глибший зв'язок, що виникає з дружби;

манія - бурхливі американські гірки емоцій;

агапе - безкорислива й альтруїстична любов.

Вчені визначили, що стиль кохання людини визначає, які фактори сумісності будуть важливішими для неї. Наприклад, людина, якій ближчий стиль ерос, з більшою ймовірністю захоче отримати гарну пару з романтизму, ентузіазму та гумору.

А люди зі стилю агапе надавали перевагу партнерам, які відрізнялися від них за цілою низкою факторів, включаючи думки та соціальність.