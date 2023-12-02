Як не перетворитися на "тітку". Три поради для жінок, які хочуть виглядати молодше свого віку

Зверніть увагу на волосся

За словами стиліста, жінкам після 50 років варто подбати про колір волосся. Ви можете носити сивину, бути брюнеткою або блондинкою. Але існують певні хитрощі, які зроблять вас неймовірно привабливою.

"Якщо ви фарбуєтеся, щоб приховати сивину, і ви брюнетка, затемнення або балаяж буде виглядати більш ефектно, аніж однотонне фарбування.

Сивина може виглядати дуже шикарно, але якщо ви вирішили не фарбуватися, то вам потрібні чітки контури стрижки, чудовий макіяж і стильний гардероб, інакше ви миттєво додасте собі 10 років", - зазначила стиліст.

Як не виглядати старою (фото: freepik.com)

Робіть макіяж

Дізнайтеся про те, як підкреслити свою красу і приховати недоліки. Багато хто дарма недооцінює силу макіяжу. А для жінок, які хочуть приховати свій вік, він може стати "чарівною паличкою". Варто лише дізнатися про правильну техніку вікового макіяжу.

"Будьте в курсі сучасних продуктів і технік застосування. Сходіть на майстер-клас. Як правило, з віком менше означає більше, тому що у більшості з нас з’являються тонкі зморшки, які можуть посилюватися, коли на них наноситься макіяж!" - пояснила стиліст.

Макіяж допоможе вам приховати вік (фото: freepik.com)

Не забувайте тримати себе у формі та піклуйтеся про поставу

Експерт радить жінкам піклуватися про свою фігуру. Звісно, ви не маєте терміново худнути або ж набирати вагу. Просто тримайте себе у формі. Це стосується й постави. Забудьте про опущені плечі.

"Ніщо так не говорить про старість, як округлі плечі й опущена спина. Це змушує вас виглядати переможеним життям ще до того, як ви почали говорити. Пілатес, йога та заняття барре (або балет для дорослих) чудово покращують поставу", - радить стиліст.